"Die Heiland - Wir sind Anwalt: Knochenjob": Was weiß die langjährige Mitarbeiterin Evelyn Jahnke (Bettina Lohmeyer) über den Vorfall in der Wäscherei?

TV-Tipps am Dienstag

Vorschau TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, Das Erste, Die Heiland - Wir sind Anwalt: Knochenjob, Anwaltsserie

Charles Nganga (Jonathan Bella Luto), Mitarbeiter einer Großwäscherei, wird durch eine defekte industrielle Heißmangel verletzt. Die Geschäftsführerin der Wäscherei, Angelika Wesche (Petra Hartung), wendet sich daraufhin hilfesuchend an Romy, sie muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Was war die Ursache für den Unfall: Verschleiß, Manipulation der Maschine? Angelika Wesche ist sich sicher, dass ihr jemand schaden will.

20:15 Uhr, ZDF, Rückkehr der Diktatoren? Von Mao zu Xi Jinping, Dokureihe

Maos Nachfolger öffneten China zum Westen, ersetzten Alleinherrschaft durch kollektive Führung. Xi Jinping dreht die Entwicklung wieder zurück. Erfindet er die Diktatur neu? Als Xi Jinping 2012 Generalsekretär der KP Chinas wird, erwarten viele einen "chinesischen Gorbatschow". Nun sprechen Beobachter vom Rückfall in den Totalitarismus, von einer Art digitaler Diktatur.

20:15 Uhr, ZDFneo, München Mord: Damit ihr nachts ruhig schlafen könnt, Krimi

Das Ermittlertrio Schaller (Alexander Held), Flierl (Bernadette Heerwagen) und Neuhauser (Marcus Mittermeier) soll eine Akte schließen. Gerade erklären sie der Mutter, dass ihr Sohn Benno (Richard Ciuchendea) kein Vermisstenfall mehr ist, da fällt ein Schuss. Flierl und Neuhauser setzen den mutmaßlichen Täter fest. Er scheint in jeglicher Hinsicht besonders. Er sieht aus wie Hollywoodstar Omar Sharif, verbirgt erfolgreich seine Identität, flüchtet aus dem Kommissariat und entführt später sogar Angelika Flierl. Neuhauser und Schaller sind alarmiert, auch, weil die Tatwaffe eine Pistole aus dem Bestand der Bundeswehr ist.

20:15 Uhr, ProSieben, Joko & Klaas gegen ProSieben, Show

Joko und Klaas fordern gemeinsam einen ganzen Sender heraus. Dabei gilt es, gegen das gesamte ProSieben-Universum zu bestehen - alle werden zum Kräftemessen eingeladen. Über Gegner und Spiele entscheidet alleine ProSieben. Triumphieren Joko und Klaas, überlässt ihnen der Sender einen 15-minütigen Live-Sendeplatz zur freien Gestaltung. Siegt ihr Arbeitgeber, müssen sie sich bedingungslos in seine Dienste stellen.

20:15 Uhr, Tele 5, 127 Hours, Drama

Der Bergsteiger Aron Ralston (James Franco) hat einen folgenschweren Unfall: In einem schmalen Erdriss des Blue John Canyon klemmt ihm ein herunterfallender Felsbrocken den rechten Arm ein - Aron ist bewegungsunfähig. Nach etlichen Stunden stellt er zudem fest, dass seine Hand unter dem Felsen bereits abgestorben ist. Um sich zu retten, muss er seinen Arm amputieren, doch fehlt ihm dafür das notwendige Werkzeug. Mittels einer Videokamera nimmt er Abschied von Familie und Freunden.