20:15 Uhr, Das Erste, Charité: Wundermittel, Historyserie

Die Pflege der ansteckenden Patienten fordert ein Opfer: Schwester Therese (Klara Deutschmann) ist an Tuberkulose erkrankt und soll, wie es immer gehandhabt wurde, die Charité verlassen, um im Mutterhaus in Kaiserswerth zu sterben. Doch Ida (Alicia von Rittberg) kämpft mit Virchows (Ernst Stötzner) Hilfe erfolgreich dafür, dass Therese an der Charité bleiben kann. Inzwischen erprobt Robert Koch (Justus von Dohnányi) sein neuartiges Tuberkulose-Heilmittel an sich selbst und an seiner Geliebten Hedwig. Die Wirkung des Tuberkulins ist heftig, daher wird Ida als verschwiegene Pflegerin eingeweiht, um den fiebernden Koch zu pflegen.

20:15 Uhr, ZDF, ZDFzeit: AIDA oder TUI Cruises? - Der Kreuzfahrt-Check, Doku

Die Deutschen lieben Kreuzfahrten. Aber wie steht es um Preise und Qualität? Wo gibt es ordentliche Kabinen und leckeres Essen? Wer gewinnt den Vergleichstest - AIDA oder TUIs "Mein Schiff"? "ZDFzeit" geht an Bord und nimmt die Erholungsreisen auf See genauer in Augenschein. In unterhaltsamen Tests treten zwei der modernsten Passagierschiffe gegeneinander an. Außerdem im Check: die Schattenseiten des Traumschiff-Urlaubs.

20:15 Uhr, RTL, Der Lehrer: Der Neue, Dramedyserie

Stefan Vollmer (Hendrik Duryn) ist nicht gerade das, was man unter einem typischen Lehrer versteht. Seine Kleidung ist dabei genau so lässig und unkonventionell, wie seine Einstellung zum pädagogischen Auftrag. Dass auch für einen lockeren Pauker harte Zeiten anbrechen können, erlebt Stefan, als er eine Stelle an einer Gesamtschule annimmt. Er bekommt ausgerechnet die Schüler zugeteilt, denen die Kollegen kaum eine Chance auf einen Abschluss geben.

20:15 Uhr, 3Sat, Das Programm, Thrillerdrama

Skrupellos geht Philip Darankow (Wladimir Tarasjanz) über Leichen: Einen Belastungszeugen lässt er mitsamt Personenschutz in die Luft sprengen. Um den inhaftierten Gangsterboss dennoch dranzukriegen, nimmt die Polizei den Hamburger Banker Simon Dreher (Benjamin Sadler) ins Visier. Obwohl ihm Gefängnis wegen Geldwäsche droht, zeigt sich dieser aber wenig kooperativ. Als Dreher durch Schüsse verletzt wird, ergreift LKA-Ermittlerin Thern (Nina Kunzendorf) die Initiative. Sie bietet Sicherheit für ihn und seine Familie, wenn er auspackt und ins Zeugenschutzprogramm geht. Der Preis dafür ist hoch: Alle müssen über Nacht ihr bisheriges Leben aufgeben.

20:15 Uhr, ServusTV, Starbuck, Komödie

Der verschuldete Taugenichts David Wozniak (Patrick Huard) erfährt von einem ihm fremden Anwalt, dass er Vater von 533 Kindern ist. Vor 20 Jahren hatte er nämlich für kleines Geld in einer Spezialklinik unter dem Pseudonym Starbuck mehrfach Samen gespendet. Nun haben 142 seiner 533 Kinder eine Sammelklage gegen ihn angestrengt, weil sie seine Identität erfahren wollen. David ist wie vor den Kopf geschlagen.