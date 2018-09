20:15 Uhr, Sat.1, Kinderüberraschung, Komödie

Für Julia (Mira Bartuschek) und Jessi (Lara Mandoki) geht Dank künstlicher Befruchtung endlich der langersehnte Kinderwunsch in Erfüllung. Als ihnen ihr Gynäkologe Dr. Volker Niebling (Christoph M. Ohrt) allerdings eröffnet, dass er ihre beiden Embryonen vertauscht hat, erfährt die Vorfreude aufs Baby einen gewaltigen Dämpfer. Während das Akademiker-Pärchen Julia und Knut (Marc Ben Puch) eine Klage anstrebt und das Ungeborene mit größtmöglicher Sorgfalt hegt, nehmen Jessi und Steve (Arnel Taci) die ganze Angelegenheit recht locker.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Heiland - Wir sind Anwalt, Anwaltsserie

Ein Fall führt Romy (Lisa Martinek) und Ada (Anna Fischer) in die ungewohnte Welt des Sondereinsatzkommandos der Polizei. Tina Fuchs (Gisela Aderhold), die Frau eines SEK-Beamten und Polizeiausbilders, bittet Romy gegen die Versetzung ihres Mannes, Christian Fuchs, juristisch vorzugehen. Die Familie hatte sich vor kurzem mit ihrer kleinen Tochter, die im schulpflichtigen Alter ist, in Berlin niedergelassen. Doch es stellt sich heraus, dass Christian Fuchs (Sven Gerhardt) der Versetzung formal nicht widersprochen hat, wie er behauptet.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

Dr. Markus Dworak (37) möchte mit Smartsleep einen Beitrag zu einem besseren Schlaf leisten. Der Harvard-Absolvent arbeitet in der Schlafforschung und tüftelte fünf Jahre an der Formel für eine Nährstoffkombination, die die Erholung während des Schlafs beschleunigt. Herausgekommen ist eine Trinkampulle, die es bald weltweit in Flugzeugen und Hotels geben soll. Um durchzustarten fehlen ihm 250.000 Euro. Dafür bietet er zehn Prozent Firmenanteile.

20:15 Uhr, RTL, Der Lehrer: Zieh's Dir rein und weine, Dramedyserie

Zufällig entdeckt Stefan (Hendrik Duryn), dass sein einstiger Schüler Cem mit einigen anderen im Schulkeller einen verbotenen Fightclub gegründet hat. Um die Schüler zu unterstützen, will er nun eine Box-AG einrichten, doch Direktor Rose verweigert die Zustimmung. Derweil fürchtet sich Karin vor der Zusammenarbeit mit ihrer alten Schule. Deren Direktor Schwengers war der Grund dafür, dass sie die Schule damals verlassen hat. Stefan versucht, ihr Mut zu machen.

20:15 Uhr, ZDF, ZDFzeit: Deichmann, Reno & Co. - Der große Schuhmarkt-Check, Doku

Ob Sneaker oder Stiletto: Viele Deutsche lieben Schuh-Shopping. Doch was haben die drei großen Handelsketten Deichmann, Reno und Görtz bei Preis, Style, Qualität und Service zu bieten? Die Marktführer unter Deutschlands Schuhmärkten versprechen viel: die schönsten Schuhe zu super Preisen, fair produziert und von großer Beständigkeit. Wer hält am besten, was er verspricht? Wer hat beim großen Schuhmarkt-Check am Ende die Nase vorn?