20:15 Uhr, Das Erste, Die Heiland - Wir sind Anwalt: Verlorene Unschuld, Anwaltserie

Die Frauenärztin Dr. Helga Petzold (Karen Böhne) wird wegen Körperverletzung angezeigt: Sie hat einem minderjährigen Mädchen, Leyla Oktay (Selen Savas), das Jungfernhäutchen rekonstruiert, ohne Einwilligung der Eltern. Dieser spezielle Eingriff ist bei jungen Musliminnen gefragt, die ihrem Ehemann in der Hochzeitsnacht vortäuschen, noch Jungfrau zu sein. Die Situation der Ärztin ist ernst: Wenn Romy (Lisa Martinek) nicht nachweisen kann, dass sich Leyla in einer Notlage befand, wie sie behauptet hat, könnte Dr. Petzold ihre Zulassung als Ärztin verlieren.

20:15 Uhr, ZDF, ZDFzeit: Deutschlands große Clans: Die Lidl-Story, Doku

Er gilt als der reichste Deutsche, dabei ist er der wohl geheimnisvollste Milliardär: Dieter Schwarz. Seine Lidl- Discounter sind den meisten bekannt, doch er selbst gilt als Phantom. Wer steckt hinter dem Discounter-Imperium? Wie entstand die Firmengruppe? Was ist Legende, was Wahrheit? Bei Recherchen in Archiven sind die Reporter auf bislang unveröffentlichte Dokumente gestoßen, die Einblicke in die Chronik der Firmengruppe und das Leben der Familienmitglieder gewähren.

20:15 Uhr, kabel eins, I, Robot, Sci-Fi-Actionthriller

Im Chicago des Jahres 2035 gehören Roboter zum Alltag. Eigentlich sind die künstlichen Wesen so programmiert, dass sie den Menschen nicht gefährlich werden können. Doch dann wird der Chefentwickler des größten Roboter-Herstellers ermordet. Der mit dem Fall beauftragte Detective Del Spooner (Will Smith) sieht sich in seinem Misstrauen gegenüber den Maschinen bestätigt. Schnell stößt er jedoch auf eine andere, weitaus gefährlichere Bedrohung.

20:15 Uhr, Sat.1, Antonio, ihm schmeckt's nicht!, Komödie

Jan (Christian Ulmen) und Sara (Mina Tander) wollen kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes in die verspäteten Flitterwochen starten. In New York möchten sie einen entspannten Liebesurlaub zu zweit verbringen. Doch bereits vor dem Abflug platzt dieser Traum, denn Saras Papa Antonio (Alessandro Bressanello) will höchstpersönlich auf sein Töchterchen aufpassen und begibt sich kurzerhand mit auf die Reise...

20:15 Uhr, Super RTL, Zufällig verheiratet, Komödie

Jeden Tag hören der Beziehungsexpertin Dr. Emma Lloyd ( Uma Thurman) Millionen Menschen über das Radio zu. Als sie der verzweifelten Sofia (Justina Machado) rät, sich von ihrem Freund Patrick (Colin Firth) zu trennen, ist dieser ganz und gar nicht begeistert. Aus Rache engagiert er einen Hacker, um sich und Dr. Love als Ehepaar in die digitale Akte eintragen zu lassen.