20:15 Uhr, Sat.1, Irre sind männlich, Komödie

Die Kumpels Daniel ( Fahri Yardim) und Thomas (Milan Peschel) sind auf Frauenjagd. Ihr Revier: Therapiegruppen. Sie denken sich ein paar Probleme aus, präsentieren sie überzeugend in der Runde und versuchen damit, die Herzen der Patientinnen zu erobern. Doch Sylvie (Marie Bäumer) durchschaut die Masche und will das Duo enttarnen. Bei den Herren macht sich Panik breit, schließlich soll die süße Bernadette (Peri Baumeister) nichts von ihrem Schwindel erfahren.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Heiland - Wir sind Anwalt: Gefahr in Verzug, Anwaltserie

Mitten in der Nacht erhält Romy (Lisa Martinek) einen Anruf von Ada (Anna Fischer): Ihr Halbbruder Ringo (Tim Kalkhof) braucht dringend Hilfe. Er ist wegen Raserei angehalten worden, dabei hat die Polizei in seinem Kofferraum eine nicht geringfügige Menge Drogen gefunden. Eine Kurierfahrt? Er behauptet, nichts zu wissen. Ist Adas Halbbruder Teil einer größeren kriminellen Vereinigung und schweigt er aus Angst? Als kurz darauf Drogen in Adas Wohnung gefunden werden, stellt sich Romy zum ersten Mal die Frage, ob auch Ada so unwissend ist, wie sie vorgibt.

20:15 Uhr, ZDF, ZDFzeit: Deutschlands große Clans: Die Bahlsen-Story, Doku

Das Buttergebäck mit den 52 "Zähnen" kennen viele Deutsche - seit Generationen. Die Geschichte des Keks-Herstellers beginnt Ende des 19. Jahrhunderts. Rein zufällig gelangen die Bahlsens in den Besitz einer Bäckerei - der Grundstein für das Familienunternehmen. Gründer Hermann Bahlsen (1859-1919) gilt als geschickter Geschäftsmann. Von Anfang an setzt er auf modernes Marketing und technische Innovation. Heute produziert das Unternehmen rund 142.000 Tonnen Kekse, Riegel und Gebäck und exportiert seine Süßwaren in 55 Länder.

20:15 Uhr, 3Sat, Am Abend aller Tage, Thrillerdrama

Philipp Keyser (Friedrich Mücke) ist Anfang 30, als man ihm noch einmal eine Chance gibt: Für eine Gruppe greiser Geschäftsleute soll er ein verschollen geglaubtes Gemälde des deutschen Expressionisten Ludwig Glaeden aufspüren - "Die Berufung der Salomé". Doch der mutmaßliche Besitzer des Bildes, der 84-jährige Sammler Magnus Dutt (Ernst Jacobi) ist erst unerreichbar und dann nicht bereit zu offenbaren, ob er die "Salomé" je besessen hat. So beginnt Philipp, sich der Großnichte Dutts zu nähern, der Künstlerin Alma (Victoria Sordo). Zu spät wird Philipp klar, dass er der jungen Frau immer mehr verfällt.

20:15 Uhr, Tele 5, Elementarteilchen, Psychodrama

Die Halbbrüder Michael (Christian Ulmen) und Bruno (Moritz Bleibtreu) leiden unter ihrer Kindheit, die ohne die egozentrische Hippie-Mutter Jane (Nina Hoss) stattfand. Während Hochschullehrer Bruno mit Studentinnen anbandelt, in die Psychiatrie wandert und sich in Swingerclubs herumtreibt, lebt Michael nur für seine Forschung. Bis Annabelle (Franka Potente) und das wirkliche Leben vorbeischauen.