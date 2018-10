20:15 Uhr, Sat.1, Unsere Jungs - Auch Strippen will gelernt sein, Komödie

Jonas (Eugen Bauder) hat genug von seinen Exzessen und Liebeleien, weshalb er sich in der Firma seines Freundes ein solides Leben als Bauarbeiter aufbauen möchte. Da hat er die Rechnung aber ohne Stripclubbesitzer Victor Varona (Jorge González) gemacht, der in Jonas' schweißtreibender Arbeit auf dem Bau verführerische Stripperqualitäten erkennt. Es kommt, wie es kommen muss: Jonas steigt ins Metier ein und beginnt, nachts seine Hüften zu schwingen, bis er sich in die Fußballtrainerin seines Sohnes verliebt...

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

Anne-Liis Theisen stellt heute ihr Start-up "ÖselBirch" vor. Das mit ihren Geschwistern gegründete Unternehmen verkauft Wellness-Softdrinks aus Birkenwasser. Und: Warum nicht auch während der Arbeitszeit Sport treiben? Das dachte sich Dr. Jan Gumprecht (35) und erfand den "Fitseat". Dabei handelt es sich um eine Mischung aus einem Fahrrad-Ergometer und einem Bürostuhl.

20:15 Uhr, kabel eins, Cop Out - Geladen und entsichert, Actionkomödie

Der knallharte Jimmy (Bruce Willis) und sein chaotischer Kollege Paul (Tracy Morgan) sind seit neun Jahren ein eingeschworenes Team und sorgen als Police Detectives für Recht und Ordnung in New York. Als bei einem Einsatz einer ihrer Informanten ums Leben kommt, werden die beiden für einen ganzen Monat vom Dienst suspendiert. Um trotzdem die Hochzeit seiner Tochter zu finanzieren, will sich Jimmy von einer seiner wertvollen Baseballkarten trennen. Doch bevor er sie verkaufen kann, wird die Karte von einem Gangster gestohlen. Eine wahnwitzige Jagd nach der gestohlenen Karte beginnt...

20:15 Uhr, RTL, Der Lehrer, Dramedyserie

Durch Direktor Roses (Ulrich Gebauer) neuen Vierbeiner, der früher als Drogenhund eingesetzt wurde, wird deutlich, dass es in der Schule ein Drogenproblem gibt. Auch Lucca (Janina Fautz), eine von Karins (Jessica Ginkel) besten Schülerinnen, scheint Drogen zu nehmen. Stefan (Hendrik Duryn) fürchtet, dass sein ehemaliger Schüler Jan dahintersteckt, und versucht alles, um das Problem in den Griff zu kriegen. Das macht Eindruck auf Karin, die sich über ihre Gefühle für Stefan immer weniger im Klaren ist.

20:15 Uhr, Super RTL, Wie ein einziger Tag, Romanze

Ein alter Mann erzählt einer an Alzheimer erkrankten Frau eine Geschichte. Darin geht es um die junge Allie (Rachel McAdams), die sich im Sommer 1940 in den Fabrikarbeiter Noah (Ryan Gosling) verliebt. Allies wohlhabende Eltern sind gegen die Verbindung und verbieten ihrer Tochter, Noah jemals wiederzusehen. Doch die Liebe ist zu stark, beide sind davon überzeugt, füreinander bestimmt zu sein...