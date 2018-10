20:15 Uhr, Sat.1, Rockstars zähmt man nicht, Liebeskomödie

Seit Rockstar John Winter ( Tom Beck) sein Leben komplett umgekrempelt hat und glücklich ist, schreibt er keine Hits mehr - sehr zum Leidwesen seines Managers Grobsch (Dirk Borchardt), der dadurch mächtig in der Klemme sitzt. Daher beauftragt er seine Assistentin Lou (Cristina do Rego), John wieder in die Spur zu bringen. Lou lässt sich allerhand einfallen und scheint auch Erfolg damit zu haben. Doch dann will John die Musik endgültig an den Nagel hängen.

20:15 Uhr, kabel eins, Bedtime Stories, Fantasykomödie

Der tollpatschige Skeeter ( Adam Sandler) arbeitet als Hausmeister in einem Hotel, das früher einmal seinem Dad gehörte. Eigentlich sollte er das Hotel irgendwann leiten, doch der neue Besitzer Mr. Nottingham (Richard Griffiths) hält sich nicht an die Abmachung. Aber Skeeter hat noch andere Sorgen: Er muss auf die Kinder seiner Schwester aufpassen. Beim Babysitten stellt er fest, dass die Gutenachtgeschichten, die er mit den Kindern erfindet, später wahr werden. Natürlich versucht Skeeter, dies zu nutzen.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

Ein Automat, der auf Knopfdruck Babyfläschchen zubereitet - den haben Corina (33) und Jochen Riedinger (36) entwickelt. Die Idee zu "Milquino" kam den Gründern, als ihr kleiner Sohn geboren wurde. Noch passiert die Montage des Automaten in Handarbeit - mithilfe der Löwen und einem Investment von 250.000 Euro soll sich das aber bald ändern. Dafür bieten die Gründer aus Dillingen 25 Prozent an ihrer Firma. Ist ein Löwe interessiert?

20:15 Uhr, ZDF, ZDFzeit: Der Buckingham-Palast - Geheimnisse und Tragödien im Königshaus

Der Buckingham-Palast - eines der berühmtesten Bauwerke der Welt. Durch und durch britisch. Residenz der Queen und Schauplatz zahlloser Feste, Tragödien und Romanzen. Mithilfe von bislang unbekannten Dokumenten und hochkarätigen Experten zeichnet die Dokumentation das Leben hinter den Palastmauern nach. Der Film schlägt den Bogen von den bescheidenen Anfängen über das Drama vor der Krönung Elizabeth II. bis in die heutige Zeit.

20:15 Uhr, RTL, Der Lehrer, Dramedyserie

Stefan Vollmers (Hendrik Duryn) elfjährige Schülerin Paula fühlt sich überhaupt nicht als Mädchen. Sie wäre viel lieber ein Junge. Stefan verbringt einen Nachmittag mit Paula und lässt sie alles tun, was Jungs so machen. Als Karin (Jessica Ginkel) beobachtet, wie rührend und kompetent Stefan sich um Paula kümmert, beginnt sie, an ihrem Entschluss zu zweifeln, nach Lemgo zu ziehen. Das Leben könnte so einfach sein, wenn da die gemeinsame Vergangenheit nicht wäre.