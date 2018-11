20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei: Kinderkram, Anwaltsserie

Silke Brandner (Odine Johne) will den größten Fehler ihres Lebens korrigieren und die Kanzlei soll ihr dabei helfen. Die Nautikerin einer Hamburger Reederei hat im Alter von 15 Jahren ein Kind zur Welt gebracht und nach der Geburt auf Druck ihrer Eltern zur Adoption freigegeben. Isa von Brede (Sabine Postel) klärt die junge Frau darüber auf, dass eine Anfechtung der Adoption unmöglich ist. Trotzdem übernimmt sie den Fall. Denn Silke Brandner hatte sich ihrem zehnjährigen Sohn Luke unerlaubterweise genähert. Als Luke jetzt plötzlich verschwindet, gerät Silke in Verdacht, ihn entführt zu haben.

20:15 Uhr, Sat.1, Männerhort, Komödie

Eroll ( Elyas M'Barek), Lars (Christoph Maria Herbst) und Helmut (Detlev Buck) haben zu Hause nichts zu lachen. Deswegen flüchten sie regelmäßig vor ihren Frauen in den Zentralheizungskeller ihrer schmucken Neubausiedlung. Dort haben sie sich ein Refugium eingerichtet, in dem sie in Begleitung von Pizza, Fußball und Dosenbier uneingeschränkt ihre Männlichkeit ausleben können. Doch dann entdeckt Facility-Manager Aykut (Serkan Çetinkaya) das geheime Asyl.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

Mit dem "Aspira Clip" verkaufen die Gründer Vinh-Nghi Tiet und Wolfgang Kleiner einen Mini-Inhalator für den Alltag. Der U-förmige Clip wird direkt in die Nase eingeführt und verströmt dort ätherische Öle, die zur Entspannung beitragen oder bei Erkältungen unterstützend wirken. Der Inhalator ist seit 2015 auf dem Markt und bereits ein zertifiziertes Medizinprodukt. Wittern die Löwen ein Geschäft und investieren die gewünschten 600.000 Euro?

20:15 Uhr, kabel eins, The Core - Der innere Kern, Sci-Fi-Action

Eine Reihe weltweiter Naturkatastrophen versetzt die Menschheit in Angst und Schrecken. Wissenschaftler finden heraus, dass das Magma im Erdkern nicht mehr richtig zirkuliert, wodurch sich das Magnetfeld der Erde nach und nach verflüchtigt. Dr. Josh Keyes (Aaron Eckhart) soll gemeinsam mit einem Team aus "Terranauten" den Weltuntergang verhindern. Das Team begibt sich auf eine lebensgefährliche Mission, die direkt ins Innere des Planeten führt.

20:15 Uhr, RTL, Der Lehrer, Dramedyserie

Schwanz ab! Als ein verurteilter Triebtäter in die Nähe der Schule zieht, dreht der sonst so stille Oleg plötzlich richtig auf. Lehrer Vollmer (Hendrik Duryn) möchte die Wogen glätten, doch schnell hat Oleg mit seinen Parolen den ganzen Kurs aufgewiegelt und Panik an der Schule verbreitet. Aber möchte Oleg sich wirklich nur in den Vordergrund spielen? Vollmer spürt, dass es hier wohl doch um mehr geht.