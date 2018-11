20:15 Uhr, Sat.1: Nackt. Das Netz vergisst nie, Drama

Als ein Nacktbild von ihrer Tochter Lara (Aleen Kötter) im Internet veröffentlicht wird, ist Charlotte (Felicitas Woll) schockiert. Sie und ihr Mann sollen 500 Dollar zahlen, dann verschwindet das Bild mitsamt der demütigenden Kommentare aus dem Netz. Doch das Foto taucht erneut auf, und Laras Leidensdruck wird immer höher. Charlotte beginnt, andere Betroffene zu suchen und sagt dem Erpresser den Kampf an.

20:15 Uhr, kabel eins: Schwer verliebt, Komödie

Hal (Jack Black) ist ein gewöhnlicher Mann, der bei der Wahl seiner Herzensdame nach der Optik geht. Daher spricht er nur große Frauen mit Topmaßen an - ohne Erfolg. Um sein Denken zu verändern, versetzt ihn sein Coach unter Hypnose mit dem Ziel, dass er nur noch auf die inneren Werte achtet. Und so verliebt sich Hal schnell in die pfundsschwere Rosemary (Gwyneth Paltrow), deren Körpergewicht gar kein Thema mehr zu sein scheint...

20:15 Uhr, VOX: Die Höhle der Löwen, Gründershow

Die letzte Folge der aktuellen "Die Höhle der Löwen"-Staffel steht an: Aus einem der größten Speisefische Brasiliens, dem Pirarucu, macht Caroline Hirt (47) unter dem Label REALTRUE luxuriöse Mode-Accessoires. Der Clou: Die Fischhäute werden so verarbeitet, dass ein Leder entsteht, welches in seiner Textur deutlich an Fischschuppen erinnert. Ob die Löwen an diesen speziellen Stücken Gefallen finden und bereit sind, 150.000 Euro für 30 Prozent der Firmenanteile zu investieren?

21:45 Uhr, ZDFneo: Zweimal lebenslänglich, Drama

Franziska (Julia Koschitz) lebt glücklich mit ihrem Lebensgefährten Sebastian (Felix Klare) zusammen, bis dieser vollkommen überraschend wegen Mordes verhaftet und zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wird. Das Urteil, das nur auf Indizien beruht, erschüttert Franziskas Glauben an die Unschuld ihres Lebensgefährten nicht. Sie heiraten im Gefängnis. Mit zunehmender Zeit im Knast verändert sich Sebastian. Als Freunde von früher auftauchen, die von einem aggressiven und so ganz anderen Sebastian berichten, als Franziska ihn kennt, beginnt auch ihr Bild von dem immer verständnisvollen und liebevollen Mann zu wanken.

22:35 Uhr, kabel eins: School of Rock, Komödie

Für Dewey Finn (Jack Black) hat das Leben nur einen Sinn: Rock-Musik! Doch als der passionierte Rocker von seiner Band gefeuert wird, steht er vor einem geplatzten Traum und einem Berg Schulden. Per Zufall kommt er an eine Stelle als Aushilfslehrer an einer Privatschule. Mit seiner unkonventionellen Art gewinnt er schnell das Vertrauen der Schüler und entschließt sich, aus ihnen eine Rockband zu formen, die einen Nachwuchsband-Wettbewerb gewinnen und so seinen Ruf wiederherstellen soll.