20:15 Uhr, Sat.1, Amokspiel, Thriller

Jan May (Kai Schumann) hält in einem Radiostudio fünf Geiseln gefangen und spielt mit ihnen stündlich ein perfides Amokspiel. Meldet sich ein Angerufener mit der falschen Parole, wird eine Geisel getötet. Kriminalpsychologin Ira (Franziska Weisz) versucht, den Geiselnehmer vom Morden abzuhalten und auf seine Forderungen einzugehen. Doch was keiner ahnt: Jan scheint eine persönliche Bindung zu der Psychologin zu haben.

20:15 Uhr, VOX, Sing meinen Song - Das Weihnachtskonzert, Musiksession

Weihnachtsstimmung garantiert! Nach dem Tauschkonzert in Südafrika naht das musikalische und besinnliche Wiedersehen im österreichischen Ellmau. Denn der Gastgeber der fünften "Sing meinen Song"-Runde, Mark Forster, lädt dort noch einmal die Künstler der zurückliegenden Staffel in die heimelige Berghütte ein, um im Advent ihre persönlichen Lieblings-Weihnachtshits zu performen.

20:15 Uhr, RTL, Das Arm Reich Experiment, Doku

In der zweiteiligen Dokumentation mit Ilka Bessin wagen jetzt vier Familien ein ganz besonderes Experiment: Je eine reiche und eine arme Familie taucht für einige Tage in das Leben der anderen ein. Sie wohnen in deren Haus, leben deren Alltag. In der anschließenden Talkrunde werden Ausschnitte aus der Doku mit allen Beteiligten diskutiert. Ilka Bessin liegt das Thema Armut aufgrund ihrer eigenen Vergangenheit besonders am Herzen. Die 46-Jährige war vor ihrer Bühnenkarriere als "Cindy aus Marzahn" selbst jahrelang arbeitslos. Sie will den Menschen eine Stimme geben, die sonst kein Gehör finden.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei: Überdosis, Anwaltsserie

Im Bordell von Beate "Bella" Gassner (Nicole Marischka), einer ehemaligen Mandantin Gellerts, ist der Banker Gunnar Molzen an einer Überdosis Heroin gestorben. Die Polizei stellt im Bad des Zimmers zwei Kilogramm Drogen sicher. Beate Gassner wird wegen Drogenhandel und gefährlicher Körperverletzung festgenommen und bittet Markus Gellert (Herbert Knaup) erneut um Hilfe. Gellert "ermittelt" zusammen mit Gudrun (Katrin Pollitt) und findet heraus, dass dieser Fall eng mit der Vergangenheit des Opfers verknüpft ist.

20:15 Uhr, kabel eins: Born to Be Wild - Saumäßig unterwegs, Komödie

Jahrelang sind sie in der Vorstadt zu perfekten Spießern geworden, jetzt treibt die Sehnsucht nach Abwechslung die Vorstadt-Freunde Woody (John Travolta), Dudley (William H. Macy), Doug (Tim Allen) und Bobby (Martin Lawrence) dazu, einen gemeinsamen Motorradausflug zu machen. Die vier brechen frohgemut mit ihrer Harley in die weite Highway-Wildnis auf. Als sie auf die äußerst ungemütliche Biker-Gang Del Fuegos treffen, bereuen sie jedoch sehr schnell, dass sie ihre Sofas gegen einen Sattel eingetauscht haben.