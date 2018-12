20:15 Uhr, Sat.1, Zersetzt - Ein Fall für Dr. Abel, Thriller

In der Abteilung des Rechtsmediziners Dr. Fred Abel (Tim Bergmann) landen zwei Fälle, die unterschiedlicher nicht sein können. Während Abel durch ein Amtshilfeersuchen nach Transnistrien geordert wird, um bei der Aufklärung zweier zersetzter Leichen zu helfen, ist die junge Berliner Kellnerin Jana (Svenja Jung) in den Fängen des psychopathischen Arztes Dr. Lenski (Harald Schrott), der sie mittels Drogen gefügig machen will...

20:15 Uhr, ZDF, Die Kanzlei: Ohne Vorwarnung, Anwaltsserie

Gellert (Herbert Knaup) vertritt den Tischler Harald Vollmer (Matthias Lier), der durch die Einnahme eines Antibiotikums gesundheitlich so stark geschädigt ist, dass er im Rollstuhl sitzt und seine Familie nicht mehr ernähren kann. Der Urologe Jens Hartwig (Lutz Blochberger) hatte ihm das Medikament verschrieben, ohne ihn auf das besondere Risiko des Mittels hinzuweisen. Doch er weist jede Schuld von sich. Die Kanzlei findet heraus, dass das Medikament in den USA nur noch in Notfällen verabreicht und mit einer sogenannten Blackbox, einer dicken schwarzen Umrandung auf dem Beipackzettel, versehen wird.

20:15 Uhr, Super RTL, Eine Königin zu Weihnachten, Romanze

Für das rund um die Uhr arbeitende Zimmermädchen Allie (Danica McKellar) liegt nichts ferner, als eine Königin zu Weihnachten zu sein. Als sie dann auch noch gefeuert wird, tritt sie widerwillig den Job als Kindermädchen eines jungen Mädchens an. Dessen Familie lebt allerdings in Europa in einem echten Schloss.

20:15 Uhr, ZDFneo, Dengler - Fremde Wasser, Thriller

Jahrelang sind sie in der Vorstadt zu perfekten Spießern geworden, jetzt treibt die Sehnsucht nach Abwechslung die Vorstadt-Freunde Woody (John Travolta), Dudley (William H. Macy), Doug (Tim Allen) und Bobby (Martin Lawrence) dazu, einen gemeinsamen Motorradausflug zu machen. Die vier brechen frohgemut mit ihrer Harley in die weite Highway-Wildnis auf. Als sie auf die äußerst ungemütliche Biker-Gang Del Fuegos treffen, bereuen sie jedoch sehr schnell, dass sie ihre Sofas gegen einen Sattel eingetauscht haben.

20:15 Uhr, ZDF, ZDFzeit: Mensch Heino! Der Sänger und die Deutschen, Doku

Kein deutscher Sänger polarisiert wie er. Zum 80. Geburtstag ergründet der Film das "Phänomen" Heino - und wie sich seine Geschichte in der seines Heimatlandes spiegelt. Kindheit im Krieg, Entbehrungen in Trümmern, Aufschwung und erste Erfolge in der "Wirtschaftswunder"-Zeit, Durchbruch mit deutschen Volksliedern - mitten im Kalten Krieg. In der DDR wird er verboten, im Westen verehrt und verspottet. Laut einer Umfrage kennen ihn 98 Prozent aller Bundesbürger, den "Volksmusiker", der wie kein anderer dieses Genre verkörpert.