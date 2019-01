20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei: Schattenspiele, Anwaltsserie

Susanne Nielsen (Anne Cathrin Buhtz) macht sich schwere Vorwürfe. Die Bäuerin hatte ihrem 16-jährigen Sohn Dirk erlaubt, an der Talentshow "Deine 15 Sekunden" teilzunehmen. Doch in der Sendung wurde ihr argloser Junge vom berüchtigten Showmaster Jan Hölter (Peter Jordan) vorgeführt und als Witzfigur verspottet. Weil er sich im Dorf nirgends mehr sehen lassen konnte, nahm sich Dirk das Leben. Die Mutter wirft dem Moderator vor, Dirk in den Tod getrieben zu haben und wendet sich an die Kanzlei, um den Fernsehstar wegen fahrlässiger Tötung zu belangen.

20:15 Uhr, 3Sat, Die Diva, Thailand und wir!, Komödie

Das Leben der Neuendorffs ändert sich, als plötzlich Susannes (Anneke Kim Sarnau) nervige, 72-jährige Mutter Anneliese (Hannelore Elsner) pflegebedürftig vor der Tür steht. Den lange geplanten Thailandurlaub deswegen absagen? Niemals! Und so wird die ehemalige Opernsängerin kurzerhand samt ihrer Allüren, die sowieso alle zur Weißglut treiben, mitgenommen. Gab es in Thailand nicht auch diese zauberhaften, preiswerten Pflegeheime für deutsche Senioren? Genau der richtige Ort, um seine Mutter zu entsorgen.

20:15 Uhr, Tele 5, Lawless - Die Gesetzlosen, Gangsterdrama

Drei Brüder - Jack (Shia LaBeouf), Forrest (Tom Hardy) und Howard (Jason Clarke) - während der Prohibitionszeit in Franklin County: Alkohol ist verboten, Schwarzbrennerei und Schwarzmarkt blühen - ganz besonders in diesem Landstrich. Und die drei Bondurant-Brüder verdienen bestens, leben gut vom Schnaps. Bis ihnen nicht nur Agent Rakes (Guy Pearce) auf die Schliche kommt.

20:15 Uhr, kabel eins, Die Reise ins Ich, Sci-Fi-Komödie

Airforce-Pilot Tuck Pendleton (Dennis Quaid) lässt sich auf ein Experiment ein: Auf Bakteriengröße geschrumpft, soll er samt Raumkapsel einem Kaninchen injiziert werden. Doch dann wird das Labor von Gangstern überfallen, ein Wissenschaftler flieht mit der Spritze - und rammt sie aus Versehen in den Supermarktkassierer Jack Putter (Martin Short). Als Tuck bemerkt, dass er sich in einem Menschen befindet, nimmt er mit Jack Kontakt auf. Als dieser die Wahrheit begreift, sind die Gangster bereits hinter ihm her.

22:45 Uhr, ZDF, Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück, Komödie

Der Londoner Psychiater Hector (Simon Pegg) führt ein perfekt arrangiertes Leben: Tagsüber kümmert er sich in seiner Praxis um die Belange der Patienten, abends lässt er sich von seiner attraktiven Freundin Clara (Rosamund Pike) umsorgen. Eigentlich könnte das immer so weitergehen, wäre da nicht eine Unzufriedenheit, die den liebenswürdigen Briten zunehmend umtreibt: Warum gelingt es ihm nicht, wirklich glücklich zu sein? So beschließt Hector eines Tages, auf einer ausgedehnten Weltreise nach dem Glück zu forschen.