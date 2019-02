20:15 Uhr, ZDF, Inga Lindström: Das Haus am See, Melodram

Die junge Tierärztin Liv (Franziska Wulf) will sich einen Herzenswunsch erfüllen: Sie will an den Ort ihrer Kindheit zurückkehren und dort eine Stelle in der Tierarzt-Praxis von Dr. Teisen (Silke Matthias) antreten. Dr. Teisen gibt ihr eine Probezeit, doch die wichtigsten Kunden der Praxis, Ingmar (Christoph M. Ohrt) und Harriet Andersson (Esther Schweins) mit ihrem Pferdegestüt, sind skeptisch. Deren Sohn Mikael (Manuel Mairhofer) und Pferdetrainer Birger (Bernd-Christian Althoff) glauben aber an sie. Keiner ahnt etwas von einem dunklen Geheimnis.

20:15 Uhr, RTL, Die größten DSDS-Momente aller Zeiten, Doku

Die Doku zeigt noch einmal die emotionalsten, die dramatischsten, aber auch die witzigsten Momente aus 16 Jahren "Deutschland sucht den Superstar". Zu sehen sind unter anderem die DSDS-Liebesgeschichte von Pietro und Sarah, der ewige Kampf von Menderes und die Geschichten von Menowin Fröhlich und Mehrzad Marashi. Zudem die witzigsten Sprüche und emotionalsten Momente von Dieter Bohlen, die größten DSDS-Skandale, die schrägsten Kandidaten und vieles mehr.

20:15 Uhr, kabel eins, Schatten der Wahrheit, Psychothriller

Nachdem ihre Tochter (Katharine Towne) das Elternhaus verlassen hat, ziehen Norman (Harrison Ford) und Claire (Michelle Pfeiffer) in ein luxuriöses Seehaus. Claire verbringt viel Zeit allein, da ihr Mann als Wissenschaftler oft im Labor beschäftigt ist. Inmitten der neuen Einsamkeit beginnt sie, seltsame Dinge zu beobachten - zuerst im Nachbarhaus, dann in den eigenen vier Wänden. Norman versucht ihr das Gesehene auszureden, aber Claire bewegt sich weiter zwischen der Suche nach Antworten und dem Zweifel an ihrem eigenen Verstand.

20:15 Uhr, Super RTL, Die Addams Family in verrückter Tradition, Schwarze Komödie

Zur Freude von Morticia (Anjelica Huston) und Gomez Addams (Raul Julia) erblickt ihr dritter Sprössling Pubert das Licht der Welt. Die Geschwister Wednesday (Christina Ricci) und Pugsley (Jimmy Workman) sind deutlich weniger begeistert. Um den Kleinen zu schützen, stellen die Addams das Kindermädchen Debbie (Joan Cusack) ein. Die interessiert sich allerdings in Wahrheit weniger für den kleinen Pubert als für den reichen Onkel Fester (Christopher Lloyd). Es gelingt ihr, langsam aber sicher, einen Keil zwischen Fester und seine Familie zu treiben. Aber die Addams Family gibt sich nicht kampflos geschlagen.

20:15 Uhr, Tele 5, After the Sunset, Gaunerkomödie

Max (Pierce Brosnan) und Lola (Salma Hayek) haben alles für einen angenehmen Lebensabend. Ihr letzter Coup war der Raub eines wertvollen Diamanten. Genug, um sorglos auf ihrer Trauminsel im Wohlstand zu leben. Wären da nicht Ex-FBI-Ermittler Stan (Woody Harrelson), der den beiden weiter nachstellt, und dieser Luxusliner mit höchst verlockender Fracht, der in der Nähe ihres Domizils anlegt.