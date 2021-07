20:15 Uhr, ZDF, Eine ganz heiße Nummer 2.0, Komödie

Marienzell wird beherrscht von der Landflucht. Niemand interessiert sich mehr für das Dorf. Ohne Highspeed-Internet ist man quasi abgeschrieben. Doch das soll sich bald ändern. Während die Männer sich erfolglos durch die Landschaft graben, um Kabel selbst zu verlegen, haben die Freundinnen Waltraud (Gisela Schneeberger), Lena (Rosalie Thomass) und Maria (Bettina Mittendorfer) eine andere Idee: das große Preisgeld beim Tanzwettbewerb im benachbarten Josefskirchen!

20:15 Uhr, Das Erste, Wolfsland: Das heilige Grab, Krimi

Was mit einem unbekannten Toten im Graben beginnt, wird für die Görlitzer Kommissare Viola Delbrück (Yvonne Catterfeld) und Burkhard "Butsch" Schulz (Götz Schubert) bald zu einem Albtraum. Besonders "Butsch" durchlebt alle Höllenkreise der Angst. Er erwartet seine Tochter Emmy (Anna Bachmann), die seit dem Tod ihrer Mutter bei den Großeltern in Berlin lebt. Als eine Nonne des Marienthaler Zisterzienserinnen-Klosters den Kommissaren während der Mordermittlungen von einem blutigen Schuh berichtet, den sie im Wald gefunden hat, denkt "Butsch" an nichts Böses, schon gar nicht an seine Tochter. Aber es stellt sich heraus: Der Schuh gehört Emmy.

20:15 Uhr, VOX, Pitch Perfect 2, Musikkomödie

Die "Barden Bellas" sind zurück! Der College-Abschluss steht bevor und Beca (Anna Kendrick), Fat Amy (Rebel Wilson) und die anderen Bellas machen sich Gedanken, wie es weitergeht. Da bekommen sie ein riesiges Problem: Nach einem extrem peinlichen Auftritt werden sie suspendiert und erhalten ein Auftrittsverbot. Ihre einzige Hoffnung ist die A-cappella-Weltmeisterschaft in Kopenhagen. Wenn sie die gewinnen, sind sie gerettet. Doch das wird alles andere als leicht, denn eine Gruppe scheint ein übermächtiger Gegner zu sein. Die Bellas können sich nur zum Sieg singen, wenn sie einen unverwechselbaren Sound finden.

20:15 Uhr, 3Sat, Kommissar Marthaler - Ein allzu schönes Mädchen, Krimi

In seinem dritten Fall sieht sich Kommissar Marthaler (Matthias Koeberlin) mit einem Serienmörder konfrontiert. Die Suche nach dem Täter gestaltet sich als Wettlauf mit der Zeit. Der erste Tote ist ein Mann, der seinen Junggesellenabschied mit Freunden feierte. Als man seinen Freund ebenfalls tot auffindet, gerät der Trauzeuge in Verdacht. Doch welches Motiv sollte dieser haben? Als Marthaler endlich einem Verdächtigen auf der Spur ist und ihn festnehmen will, stürzt sich dieser kurzerhand vor den Augen des Kommissars in einem Frankfurter Einkaufszentrum in den Tod.

22:35 Uhr, VOX, Girls Trip, Komödie

Ryan (Regina Hall), Sasha (Queen Latifah), Lisa (Jada Pinkett Smith) und Dina (Tiffany Haddish) sind beste Freundinnen. Früher waren sie echte Partyqueens, doch wegen Job, Kindern und Beziehungsstress ist es schon Jahre her, dass die Clique gemeinsam die Clubs unsicher gemacht hat. Als in New Orleans das Essence Festival ansteht, nutzen die vier Frauen deshalb die Gelegenheit für einen längst überfälligen Party-Trip. Dabei erkennen sie zwischen Flirts, Drinks und heftigen Streitereien, was im Leben wirklich zählt.