"The Voice of Germany": Sarah Connor, Johannes Oerding, Mark Forster und Nico Santos (v.l.n.r.)

20:15 Uhr, ProSieben, The Voice of Germany, Castingshow

In Staffel 11 sind zwei neue Coaches am Start: Soulsängerin und Songwriterin Sarah Connor sowie Sänger und Songwriter Johannes Oerding. An ihrer Seite sitzen TVOG-Veteran Mark Forster und Nico Santos auf den berühmten roten Drehstühlen. Moderiert wird die Sendung von Lena Gercke und Thore Schölermann.

20:15 Uhr, Das Erste, Nord bei Nordwest: In eigener Sache, Krimi

Nachdem eine rothaarige Frau leblos im Meer gefunden wurde, stößt Kommissarin Lona Vogt (Henny Reents) in der Wohnung der Toten auf den Mörder. In einem verzweifelten Kampf kommt sie ums Leben. Ein Schock für ganz Schwanitz, besonders für Hauke (Hinnerk Schönemann), die Tierarzthelferin Jule (Marleen Lohse) und Lonas Vater (Peter Prager). In die Ermittlungen steigt Kommissarin Sarah Winter (Anja Schneider) aus Kiel ein. Sie vermutet, dass die Tote am Strand und Lona Opfer eines Serientäters sind, den sie seit Jahren aufzuspüren versucht.

20:15 Uhr, ZDF, Mein Freund, das Ekel: Latein a.D., Comedyserie

Trotz des Verbots bleiben Hintz (Dieter Hallervorden) und die Kuntzes in Jacquelines Wohnung. Wo sollen sie sonst auch hin? Doch ab jetzt gilt die Devise: nicht auffallen. Nicht gerade eine Stärke von Hintz. Was als harmloses Gespräch bei seiner Versicherung beginnt, endet für Hintz mit einer Hiobsbotschaft: Laut Gutachten hat er den Wohnungsbrand grob fahrlässig selbst verursacht, somit entfällt sein Versicherungsschutz. Und: Er muss für die Kosten aufkommen.

20:15 Uhr, Tele 5, Texas Rangers, Western

Texas im späten 19. Jahrhundert: Der Bürgerkrieg ist vorbei, doch im Süden des Landes, nahe der Grenze zu Mexiko, brodelt es gewaltig. Captain McNelly (Dylan McDermott) und seine Texas Rangers rücken aus, um ihre Heimat gegen die gesetzlosen Banditen zu verteidigen.

20:15 Uhr, Sat.1, Harry Potter und der Stein der Weisen, Fantasyabenteuer

An seinem elften Geburtstag erfährt der Waisenjunge Harry Potter (Daniel Radcliffe), dass er - wie seine Eltern - ein Zauberer ist, und beginnt seine Ausbildung an der berühmten Zaubererschule Hogwarts. Dort freundet er sich mit Ron Weasley (Rupert Grint) und Hermine Granger (Emma Watson) an und kommt mit ihnen einem Geheimnis auf die Spur. Irgendjemand scheint etwas stehlen zu wollen, das hinter einer geheimen Tür von einem dreiköpfigen Monster bewacht wird. Da niemand ihnen glauben will, müssen sie selbst ermitteln.