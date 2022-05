20:15 Uhr, Das Erste, Nachtschatten - Der Usedom-Krimi, Krimi

Bis zur Bewusstlosigkeit unter Drogen stehende 16-Jährige in einem Ferienbungalow, einer davon tot in der Sauna - so beginnt die neue Tourismus-Saison in einem Usedomer Kaiserbad. Es war die Party von Karin Lossows (Katrin Sass) Großneffen Ben (Emil Belton), die dort eskaliert ist. Dessen Vater Rainer (Till Firit) reist an, Karins lange nicht gesehener Neffe, der bei der Kripo München arbeitet. Er mischt sich prompt in Ellen Norgaards (Rikke Lylloff) Ermittlungen, denn sein Sohn ist tatverdächtig: Hat Ben seinen Kumpel getötet?

20:15 Uhr, VOX, The Great Wall, Fantasyaction

Europäische Söldner werden auf ihrer Suche nach Schwarzpulver im chinesischen Kaiserreich von einer mysteriösen Kreatur angegriffen. Die Überlebenden, darunter William Garin (Matt Damon), kommen zwar mit dem Leben davon, landen jedoch wenig später in einer Zelle in der Chinesischen Mauer. Hinter Gittern erfahren sie das wahre Geheimnis des Weltkulturerbes: Es dient dem Schutz vor etwas unvorstellbar Schrecklichem, das über die Grenzen Chinas hinaus die Menschheit auszulöschen droht.

20:15 Uhr, ZDF, Wendehammer: Kein Rauch ohne Feuer, Familienserie

Meike (Meike Droste) ist entschlossen, zur Bürgermeisterwahl anzutreten und nutzt das Honigblütenfest zum Stimmenfang, wo sie auf Amtsinhaber Fischer (Aykut Kayacik) prallt - was von Nadine (Friederike Linke) gefilmt und viral gestellt wird. Diese versucht weiterhin Geld aufzutreiben, um die Schulden beim Finanzamt zu begleichen. Samira (Elmira Rafizadeh) hat unterdessen ganz andere Probleme: Sie fühlt einen Knoten im Hals und bemüht sich verzweifelt um einen Arzttermin. Julia (Alice Dwyer) erhält einen Antrag - oder so ähnlich.

21:45 Uhr, arte, Kommissar Marthaler: Die Sterntaler-Verschwörung, Krimi

Als Charlotte von Wangenheim (Liane Forestieri), die neue Kripochefin, ihrem Team den Fall einer unbekannten Toten entzieht, ist Marthaler (Matthias Koeberlin) stinksauer. Der arrogante LKA-Beamte Axel Rotteck (André M. Hennicke) hat den Fall übernommen und verbietet Marthaler, sich einzumischen. Marthaler und sein Team konzentrieren sich notgedrungen auf einen anderen Fall. Der Landtagsabgeordnete Baron Freiherr von Münzenberg hat sich mit seinem Jagdgewehr in seinem Schloss erschossen. Doch war es tatsächlich ein Selbstmord?

22:10 Uhr, VOX, Terminator: Die Erlösung, Sci-Fi-Actiondrama

Die Welt liegt in Trümmern. Unter der Führung von John Connor (Christian Bale) kämpfen die Menschen gegen die künstliche Intelligenz des Netzwerks Skynet und deren Terminatoren an. Eines Tages taucht der rätselhafte Marcus Wright (Sam Worthington) auf, der im Jahr 2003 zum Tode verurteilt wurde - danach fehlt Marcus jede Erinnerung, bis er in dieser grausamen Welt erwachte. Connor ist sich nicht sicher, ob er Marcus vertrauen kann. Als Skynet zum finalen Vernichtungsschlag ausholt, muss er sich entscheiden.