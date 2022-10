20:15 Uhr, Das Erste, Der Usedom-Krimi: Gute Nachrichten, Krimi

Die prominente Fernsehmoderatorin Sandra Berger (Loretta Stern) ist tot. Die Gartenbauunternehmerin Britta Hausmann (Stephanie Gossger) findet die TV-Lady erschlagen in deren Usedomer Ferienhaus. Hauptkommissarin Ellen Norgaard (Rikke Lylloff) ist schockiert, als sie am Tatort den Ehemann der Getöteten trifft, den ebenfalls bekannten TV-Moderator Jonas Gomez (Nikolai Kinski). Die beiden verbindet das gut gehütete Geheimnis einer leidenschaftlichen Affäre.

20:15 Uhr, ProSieben, Love is King, Datingshow

Liebe wie im Märchen - gibt es nicht? Gibt es doch! In "Love is King" wird geflirtet, gedatet und geküsst - aber nur mit royaler Erlaubnis von der Queen of Love, Olivia Jones. Singles auf Partnersuche tauchen ein in den glamourösen Lifestyle früherer Tage - ohne Smartphone, mit Kommunikationsmöglichkeiten wie eins bei Hofe. Wer stellt sich der königlichen Dating-Herausforderung und schafft es, seine Märchenprinzessin oder seinen Märchenprinzen zu finden?

20:15 Uhr, ZDF, Fritzie - Der Himmel muss warten: Risiken und Nebenwirkungen, Dramaserie

Fritzie (Tanja Wedhorn) muss sich nach Stefans (Florian Panzner) Absage neu sortieren. Durch einen Zufall rückt nicht nur ein neuer Flirt wieder in greifbare Nähe, sondern auch ihr Traum von einer Atlantiküberquerung. Mit ihrem Urlaubsantrag trifft sie auf eine fassungslose Selma (Neda Rahmanian), die gerade andere Probleme hat. Um die Schule mit Tablets auszustatten, hat sie gespendetes Schulgeld in hoch riskante Aktiendeals investiert. Doch das fliegt auf und endet mit Selmas Suspendierung.

20:15 Uhr, kabel eins, Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!, Gastrosoap

In der hessischen Gemeinde Langgöns betreiben Hartmut Schütz und seine Ehefrau Verena mit dem "Gasthaus Schütz" eine über 200 Jahre alte Traditions-Gaststätte. Doch die eher weniger traditionelle Kulinarik - Pizza, Pasta und Burger - zieht nicht genügend Gäste an. Die Kasse bleibt leer und so muss Verenas Zweitjob im Büro sie und ihren Mann über Wasser halten. Eine Doppelbelastung, die bei der Köchin ihre Spuren hinterlässt. Kann der Profi Frank Rosin den beiden helfen?

20:15 Uhr, Tele 5, Push, Fantasyaction

Eine geheime Regierungseinheit namens "Division" jagt Menschen mit übersinnlichen Fähigkeiten. Sie will Experimente an ihnen durchführen und sie so zu perfekten Soldaten ausbilden. Nick (Chris Evans) und Cassie (Dakota Fanning) haben solche paranormalen Begabungen: Er kann Gegenstände mit seinen Gedanken bewegen, die 13-jährige Cassie kann in die Zukunft sehen. Beide verachten die "Division", da die Agenten einst Nicks Vater töteten und Cassies Mutter entführten. Da Cassie eine Vision hatte, wie sie und Nick ein Mädchen finden, das eine geheime Droge von der "Division" gestohlen hat, machen sie sich zusammen auf die Suche nach ihr.