20:15 Uhr, Das Erste, Das Netz - Spiel am Abgrund, Krimiserie

Am Rande eines abendlichen Fußballspiels in der "Alten Försterei" stirbt ein junger Mann durch einen Messerstich in den Armen seines besten Freundes, des Hooligan Marcel Fork (Max von der Groeben). Fast zeitgleich kommt es auf dem Parkplatz des Geländes zu einem Unfall, den der Journalist Bosch (David Ruland) schwer verletzt überlebt, während David (Itay Tiran), ein erfolgreicher Scout für junge Fußballtalente, vor den Augen seiner Freundin Lea Brandstätter (Birgit Minichmayr) im Auto verbrennt. Bereits am Morgen, als David Lea mit seinem Besuch in Berlin überraschte, hatte die idealistische Strafverteidigerin das Gefühl, dass etwas nicht stimmt.

20:15 Uhr, ZDF, Marie fängt Feuer: Die Feuertaufe, Heimatfilm

Marie (Christine Eixenberger) hat es geschafft. Sie ist die neue Kommandantin der Freiwilligen Feuerwehr in Murnau. Mit Dienstwagen und neuen Kollegen. Doch noch bevor sie sich richtig vorgestellt hat, ruft der erste Einsatz: Dem kleinen Ort Mistelbach droht eine Überschwemmung. Marie ist bis an ihre Grenze gefordert.

20:15 Uhr, VOX, Cinderella, Märchenfilm

Als der Vater der jungen Ella (Lily James) nach dem Tod der Mutter erneut heiratet, zieht die Stiefmutter (Cate Blanchett) samt ihren Töchtern bei ihnen ein. Von nun an ändert sich das Leben von Ella dramatisch: Die Stiefmutter degradiert sie zur Dienstmagd. Als der König einen Ball veranstaltet, um für seinen Sohn eine Frau zu finden, möchte Ella daran teilhaben. Dies aber wird ihr von der neuen Mutter verboten.

20:15 Uhr, ProSieben, Die Schadenfreundinnen, Komödie

Carly (Cameron Diaz) denkt, sie sei in einer glücklichen Beziehung mit Mark (Nikolaj Coster-Waldau) - bis sie auf dessen Ehefrau Kate (Leslie Mann) trifft. Wie sich herausstellt, verbindet die beiden mehr als nur derselbe Mann, wodurch eine außergewöhnliche Freundschaft entsteht. Schnell kommen sie dahinter, dass ihr Casanova noch eine dritte Geliebte hat, die kurzerhand mit ins Boot geholt wird. Die Verbündeten beginnen, Rachepläne zu schmieden .

22:25 Uhr, VOX, Hänsel & Gretel - Hexenjäger, Fantasy-Action

Nachdem sie vor 15 Jahren eine böse Hexe getötet haben, sind die Geschwister Hänsel (Jeremy Renner) und Gretel (Gemma Arterton) zu gut ausgebildeten Hexenjägern herangereift. Eines Tages führt sie ihr Weg nach Augsburg, wo sie vom Bürgermeister der Stadt den Auftrag erhalten, eine Reihe verschwundener Kinder zu finden. Hinter den Entführungen steckt die böse Oberhexe Muriel (Famke Janssen), die die Kinder bei einem Ritual opfern will. Zusätzliche Probleme bereitet ihnen der brutale Amtsrichter Berringer, der die Geschwister für die Geschehnisse verantwortlich machen will.