20:15 Uhr, Das Erste, Der Flensburg-Krimi: Der Tote am Strand, Krimi

An der Flensburger Förde wird die Leiche des aus Dänemark stammenden Christian Rommedahl angespült. In das Visier des neuen Ermittlerduos Svenja Rasmussen (Katharina Schlothauer) und Antoine Haller (Eugene Boateng) gerät zunächst der Freund und Arbeitskollege des Opfers, Lasse Jørgensen (Andreas Grötzinger). Eine weitere Spur führt die Kommissarin und den Kommissar zum Flensburger Spirituosenhändler Philipp Schaaf (Max von Pufendorf). Zwischen ihm und dem Toten scheint es ebenfalls eine Verbindung zu geben.

20:15 Uhr, kabel eins, Deutschlands größte Geheimnisse, Show

In dieser Folge geht es um diese Rätsel: Welches spektakuläre Geheimnis hütet ein Postbote aus Bayern? Welchen Weltrekord hält ein Bauwerk in Sachsen seit 170 Jahren? Welcher düstere Plan steckt hinter vier Beton-Klötzen in einem Wald in Mecklenburg-Vorpommern? Welches unkirchliche Geheimnis verbirgt sich an der Fassade des Kölner Doms?

20:15 Uhr, 3Sat, Walpurgisnacht - Die Mädchen und der Tod, Krimi

DDR 1988: Der Tod einer West-Touristin im Harz ermöglicht nie Dagewesenes: In Zeiten neuer politischer Offenheit zwischen DDR und BRD ermitteln Ost und West erstmals gemeinsam. Juliane stürzt von einer Klippe und stirbt. Polizist Karl Albers (Ronald Zehrfeld) zweifelt an einem Unfall, kreuzt im Protokoll "ungeklärte Todesursache" an und sendet es in den Westen. So wird LKA-Ermittlerin Nadja Paulitz (Silke Bodenbender) in den Osten geschickt, um mit ihm zu ermitteln. Karl begegnet Nadja zunächst sachlich, während Kreisleiter Egon Pölz (Godehard Giese) alles daransetzt, den Fall rasch abzuschließen.

20:15 Uhr, VOX, Men in Black, Sci-Fi-Komödie

Es ist ein Tag, der sein Leben für immer verändern wird: Der New Yorker Cop James Edwards (Will Smith) muss mit ansehen, wie ein Krimineller Selbstmord begeht, nachdem James ihn verfolgt und gestellt hat. Doch der Mann war kein gewöhnlicher Verbrecher, sondern ein Außerirdischer. Schon seit den 1950er Jahren wird die Erde von Aliens als Zufluchtsort genutzt. Um die Aliens zu kontrollieren und ihre Existenz vor der Menschheit zu verbergen, wurde die Geheimorganisation "Men in Black" ins Leben gerufen. Und genau für diese soll James, wenn es nach Specialagent 'K' (Tommy Lee Jones) geht, nun arbeiten.

20:15 Uhr, rbb, Best Exotic Marigold Hotel, Komödie

Sieben Engländer im höheren Alter reisen aus den unterschiedlichsten Gründen nach Jaipur in Indien und landen im Best Exotic Marigold Hotel, das seine besten Zeiten schon lange hinter sich hat. Sie suchen aus unterschiedlichsten Gründen Zuflucht in dem Etablissement: Douglas (Bill Nighy) und Jean (Penelope Wilton) sind seit Ewigkeiten verheiratet und finanziell ziemlich klamm, und auch Witwe Evelyn (Judi Dench) hofft auf ein kostengünstigeres Leben in Indien. Hotelinhaber Sonny (Dev Patel) plagen ebenfalls reichlich Sorgen.