Vorschau TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, Das Erste, LandKrimi: Steirergeld, Krimi

Im beschaulichen Murbruck bricht eine Welt zusammen: Am Morgen legt der hoch angesehene Rudi Stiegler (Gottfried Breitfuß) mit seiner Privatbank eine Pleite hin und noch am Abend stirbt er im eigenen Haus bei einem Raubüberfall. Die von seiner Frau Lore (Fanny Stavjanik) gerufenen Retter kommen zu spät. Die Todesursache ist zwar eindeutig Herzinfarkt, doch die Einbrecher scheinen nicht ganz unschuldig zu sein. Für Kommissar Sascha Bergmann (Hary Prinz) und seine Kollegin Anni Sulmtaler (Anna Unterberger) sieht das Ganze nach einem Kriminalfall aus.

20:15 Uhr, ZDF, Die schönsten Weihnachts-Hits, Spendengala

Carmen Nebel präsentiert "Die schönsten Weihnachts-Hits" live aus München. Auch 2022 unterstützen viele Prominente die große Show-Gala zugunsten von "Misereor" und "Brot für die Welt". Mit dabei sind Jonas Kaufmann, Roland Kaiser, Andreas Gabalier, David Garrett, Annett Louisan, Ella Endlich, Hannes Jaenicke, Ross Antony, Frank Buschmann und viele mehr.

20:15 Uhr, Sat.1, Geh aufs Ganze!, Spielshow

Jörg Draeger und Daniel Boschmann gehen wieder aufs Ganze. Mit Kandidaten aus dem Publikum zocken sie um Geld- und Sachpreise in Umschlägen, Kisten oder Toren. Wer spielt mit Taktik und Geschick gegen den Zockerkönig Jörg Draeger? Wer landet den Big Deal? Wer geht mit dem Zonk als charmantesten Trostpreis der Welt nach Hause?

20:15 Uhr, VOX, The Green Mile, Fantasy-Knastdrama

Louisiana, 1935: John Coffey (Michael Clarke Duncan) wird ins Gefängnis eingeliefert, er soll zwei Mädchen ermordet haben. Bald schon erweist er sich als sanftmütiger Riese, der übernatürliche Kräfte besitzt. Aufseher Paul Edgecomb (Tom Hanks) ist schnell von den außergewöhnlichen Fähigkeiten des Häftlings überzeugt. Schließlich bringt der Chefaufseher seinen Häftling zur krebskranken Frau des Gefängnisdirektors, um die im Sterben liegende Frau zu heilen. Doch zugleich naht bereits der festgelegte Zeitpunkt von Coffeys eigenen Tod auf dem elektrischen Stuhl.

20:15 Uhr, kabel eins, Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!, Gastrosoap

Diesmal ereilt Frank Rosin ein Hilferuf aus der Nähe von Karlsruhe: Im idyllischen Rheinstetten liegt ein Naturfreundehaus, das "Gasthaus Rheinebene". Als der Profi ankommt, ist er entsetzt - denn Freude an der Natur sucht er hier vergebens. Stattdessen werden die Gäste hinter einer grauen Plane platziert, die eher an einen verlassenen Abstellplatz erinnert. Noch mehr schockt ihn nur, dass Susanne das Lokal bereits seit 15 Jahren so führt. Kann der Koch den Betrieb noch retten?