"Nord bei Nordwest: Canasta": Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) und Hannah Wagner (Jana Klinge) am Unfallort.

TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, Das Erste, Nord bei Nordwest: Canasta, Krimi

Die Schwanitzer Canasta-Runde hat vor kurzem ihr viertes Mitglied durch einen mysteriösen Todesfall verloren, als ein weiterer Vorfall das Spielgeschehen torpediert. Kaum haben Hildegard Knutzen (Marion Kracht) und Annette Weinert (Katja Danowski) mit Bestatter Töteberg (Stephan A. Tölle) auf ihren verblichenen Mitspieler angestoßen, rast ein Wagen ungebremst in Tötebergs Garten. Der angeschossene Fahrer lebt gerade noch lange genug, um den dreien mitzuteilen, dass sich in seinem Kofferraum eine Menge Geld befindet. Ein rätselhaftes Geschehen, das komplizierte Ermittlungen für die Polizisten Hannah Wagner (Jana Klinge) und Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) nach sich zieht.

20:15 Uhr, ZDF, Der Bergdoktor: Eine schwere Last, Familienserie

Der zwölfjährige Sammy (Emil Knapp) ist übergewichtig. Sein Vater (Jochen Matschke) macht mit ihm Diät, und sie trainieren für einen Geländelauf. Nach einem Schwindelanfall beim Angeln muss Martin Gruber (Hans Sigl) den Jungen retten. Weil er in der Schule gemobbt wird, hatte Sammy geschwänzt. Der aufgeweckte Junge scheint unter der Trennung seiner Eltern zu leiden. Vater Tom meint es mit der Ernährungsumstellung und dem Training zwar nur gut, übt aber für Mutter Kerstin (Karolina Lodyga) zu viel Druck aus.

20:15 Uhr, VOX, Der Teufel trägt Prada, Komödie

In der Modewelt New York Citys, wo ein schlecht gewähltes Outfit schon das Ende aller Karriereträume bedeuten kann, ist das Fashion-Magazin "Runway" eine Institution. Den letzten Feinschliff bekommt die einflussreiche Zeitschrift durch die fein manikürte Hand Miranda Priestlys (Meryl Streep) - der mächtigsten Frau in der Modewelt. Ein Job als Mirandas Assistentin könnte der frisch vom College kommenden grauen Maus Andy Sachs (Anne Hathaway) die Türen zur Welt des Journalismus öffnen - auch wenn Mode nicht gerade ihr Metier ist. Als Andy den Job, für den Millionen Frauen morden würden, bekommt, ahnt sie noch nicht, welche Hölle ihr bevorsteht.

20:15 Uhr, RTL, Bushido & Anna-Maria - Alles auf Familie, Dokusoap

Bushido und Anna-Maria wandern mit ihren Kindern in das Luxus-Emirat Dubai aus. Alle freuen sich auf den Neuanfang und ein Leben in Freiheit. Doch vor Ort erwartet sie erst einmal der ganz normale Alltagswahnsinn einer Auswandererfamilie. Mit Umzugschaos, Einrichten und dem Schulstart. Außerdem kämpft Anna-Maria mit einer hartnäckigen Entzündung am Bein, die sie zu einem unerwarteten Krankenhausaufenthalt zwingt.

22:30 Uhr, VOX, Inglourious Basterds, Kriegsgroteske

Unter der Leitung von Leutnant Aldo Raine (Brad Pitt) verübt eine Gruppe jüdisch-amerikanischer Soldaten blutige Vergeltungsschläge gegen die Nazis, die Frankreich besetzt halten. Von ihren Feinden werden sie schlicht, aber treffend "Basterds" genannt. Ihr nächstes Himmelfahrtskommando: In einem Pariser Kino sollen sie einige führende Persönlichkeiten des Nazi-Regimes liquidieren - unter ihnen: der Führer Adolf Hitler persönlich. Doch die Betreiberin des Kinos, eine junge Jüdin namens Shosanna Dreyfuss (Mélanie Laurent), plant bereits einen eigenen Vergeltungsschlag gegen die verhassten Gäste.