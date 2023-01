"Nord bei Nordwest: Natalja": Ben Soljenko (Justus Johanssen, l.) vertraut sich Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) an.

TV-Tipps am Donnerstag

Vorschau TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, Das Erste, Nord bei Nordwest: Natalja, Krimi

In Jule Christiansens (Marleen Lohse) Tierarztpraxis taucht eine Frau auf, die sich Jule gegenüber als "Natalja" (Jaschka Lämmert) vorstellt. Hauke (Hinnerk Schönemann) ist sich jedoch sicher, dass Natalja längst gestorben ist. Dies bleibt nicht das einzige Geheimnis der rätselhaften Frau, denn auch das BKA und die russische Polizei scheinen sie zu verfolgen. Aber warum? Und was hat es mit dem Sohn auf sich, den Natalja Hauke Jacobs gegenüber bei ihrer Festnahme erwähnt? Ehe er das gemeinsam mit Hannah Wagner (Jana Klinge) herausfinden kann, sind sie schon zwischen die lebensgefährlichen Fronten zweier Geheimdienste geraten.

20:15 Uhr, ZDF, Der Bergdoktor: Wer wir sind, Familienserie

Nach einem Wutausbruch erleidet Andrea Hoffmann (ChrisTine Urspruch) einen Schwächeanfall. Ausgerechnet auf der Gessneralm, wo Martin Gruber (Hans Sigl) vor mehr als 20 Jahren schon einmal war und die er seitdem meidet. Damals verbrachte er dort einen Kurzurlaub mit seinem Bruder und dessen Frau Sonja. Wolfram Gessner (Götz Otto) erinnert sich noch an das Trio. Der Pferdezüchter bietet inzwischen Therapiereiten an. Andrea hatte sich hier in ihrer schweren Lebenslage Hilfe erhofft.

20:15 Uhr, kabel eins, Rosins Restaurants Spezial: Unser Landgasthaus, Gastrosoap

Seit 13 Jahren rettet Frank Rosin Restaurantbetreiber in Not. Aber dieses Mal ist alles anders - denn ein ganzes Dorf bittet ihn um Hilfe. Seine Aufgabe: Die letzte Gaststätte im Ort vor dem Aus zu bewahren und einen neuen Pächter finden. Eine große Herausforderung für den Sternekoch, denn nun heißt es: Wer kann diese Aufgabe stemmen? Drei Bewerber bekommen die Chance, sich zu beweisen und Pächter der geliebten Dorfgaststätte "Unser Landgasthaus" zu werden.

20:15 Uhr, VOX, Lucy, Actionthriller

Durch die Schuld eines Freundes gerät Lucy (Scarlett Johansson) in die Hände südkoreanischer Gangster. Von ihnen wird sie gezwungen, eine neuartige Droge außer Landes zu schmuggeln - mit fatalen Folgen. Durch einen Unfall wird die Substanz in ihrem Körper freigesetzt und beginnt die Leistungsfähigkeit ihres Gehirns kontinuierlich zu steigern. Doch was passiert überhaupt, wenn ein Mensch über eine schier grenzenlose Intelligenz verfügt?

21:35 Uhr, ZDFneo, True Grit, Western

Die 14-jährige Mattie Ross (Hailee Steinfeld) reist nach Fort Smith, um dort Vergeltung für den Mord an ihrem Vater zu üben. Der Täter Tom Chaney (Josh Brolin) ist jedoch bereits Tage vor ihrer Ankunft geflüchtet. Mattie engagiert kurzerhand den berühmt-berüchtigten U.S. Marshal Rooster Cogburn (Jeff Bridges) als Kopfgeldjäger. Als sich Texas Ranger LaBoeuf (Matt Damon) den beiden anschließen will, ist Mattie empört, denn auch der arrogante Gesetzeshüter hat es auf Chaneys Kopf abgesehen.