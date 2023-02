TV-Tipps am Donnerstag

Vorschau TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, Das Erste, Der Bozen-Krimi: Weichende Erben, Krimi

Beim morgendlichen Joggen findet Sonja Schwarz (Chiara Schoras) in einem Bewässerungskanal die Leiche einer Frau: Es ist Therese Pfister (Hanna Binder), die einer Obstbauerndynastie angehört. Dass sie in dem flachen Wasser einer Waal, wie die naturnah angelegten Kanäle der Obstbauern heißen, ertrunken sein könnte, scheint von Beginn an ausgeschlossen. Unter Verdacht gerät zunächst der "Waaler" Urban Mazur (Saro Emirze), da er die Tote vor der Kommissarin entdeckt hat und weggerannt ist.

20:15 Uhr, ZDF, Der Bergdoktor: Neuland, Familienserie

Osteoporose? Schmied Lorenz Kofler (Johann Schuler) kann die Diagnose von Martin Gruber (Hans Sigl) nur schwer verwinden. Sein Sohn (Tristan Seith) will vom Schicksal des Vaters nichts wissen, vor allem wegen dessen neuer Freundin. Ein halbes Jahr nach dem Tod seiner Frau ist Kofler wieder glücklich mit Hanne (Angela Roy), einer Münchner Bohemienne. Daniel Kofler hat den plötzlichen Tod seiner Mutter noch nicht verarbeitet. Lorenz' Armbruch nach einem Sturz stellt das Leben der drei auf den Kopf.

20:15 Uhr, kabel eins, Roadtrip Amerika - Drei Spitzenköche auf vier Rädern, Doku-Soap

Drei große Egos, ein kleines Wohnmobil und 4.500 Meilen quer durch das Land der unbegrenzten Möglichkeiten: In "Roadtrip Amerika - Drei Spitzenköche auf vier Rädern" gehen die bekannten Köche und Unternehmer Frank Rosin, Alexander Kumptner und Ali Güngörmüs auf den Buddy-Trip ihres Lebens. Dabei durchqueren sie ikonische Landschaften, genießen kulinarische Highlights, stellen sich nervenaufreibenden Herausforderungen und treffen beeindruckende Persönlichkeiten.

20:15 Uhr, VOX, Der Hobbit: Smaugs Einöde, Fantasy

Der Hobbit Bilbo Beutlin (Martin Freeman), der Zauberer Gandalf (Ian McKellen) und die Zwergentruppe um Anführer Thorin Eichenschild (Richard Armitage) haben die ersten Gefahren auf dem Weg zum Berg Erebor, der Heimat der Zwerge, überstanden. Aber ehe sie auf den wiedererwachten Drachen Smaug treffen, der ihre Heimat besetzt hält, müssen sie erst noch ihren schaurigen Verfolgern, den Soldaten des Orkkönigs Azog (Manu Bennett), entkommen.

20:15 Uhr, rbb, Trautmann, Drama

England, drei Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Der deutsche Kriegsgefangene Bert Trautmann (David Kross) bekommt die unverhoffte Chance, seinem tristen Alltag im Lager Lancashire zu entkommen. Dem Fußballtrainer Jack Friar (John Henshaw), der als Geschäftsmann im Camp ein- und ausgeht, ist Trautmanns Torwarttalent bei einem Spiel unter den Gefangenen aufgefallen. Friar glaubt sogar, dass der selbstbewusste Hüne seinen unterklassigen Verein St. Helens vor dem drohenden Abstieg retten kann.