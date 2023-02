20:15 Uhr, Das Erste, Der Kroatien-Krimi: Der Todesritt, Krimi

Um Abschied von ihrem verstorbenen Vater zu nehmen, kehrt die in England lebende Ana Kaleb (Karin Hanczewski) mit ihrem 13-jährigen Sohn Denis (Lior Kudrjawizki) auf die Pferderanch ihrer Familie zurück. Das erste Wiedersehen nach neun Jahren führt jedoch zu einem Streit. Wutentbrannt nimmt Anas Ex-Mann Vinko (Dušan Bucan) ohne ihr Wissen den Jungen zu einem nächtlichen Ausritt mit. Als die beiden in der Dunkelheit der Steppe verschwinden, fallen Schüsse. Vinko wird tödlich in die Stirn getroffen! Kommissarin Stascha Nowak (Jasmin Gerat) und ihr Kollege Emil (Lenn Kudrjawizki) tun sich schwer, die Spuren am Tatort zu deuten.

20:15 Uhr, ZDF, Der Bergdoktor: Der Weg zurück, Familienserie

Martin Gruber (Hans Sigl) ist entschlossen: Er wird Ellmau verlassen. Vorher will er noch die Knochenmarktransplantation bei Katharina Schober (Sarina Radomski) begleiten. Doch dann gibt es Probleme mit der Spenderin. Überraschenderweise stellt sich Katharinas Schwester Melanie (Leonie Rainer) als Spenderin heraus. Die beiden haben sich acht Jahre lang nicht gesehen. Melanie will den Eingriff schnell hinter sich bringen, aber plötzlich bekommt sie selbst gesundheitliche Probleme. Die Transplantation ist somit akut gefährdet.

20:15 Uhr, Sat.1, Litvinenko, Dramaserie

In der Hoffnung, die zwei Hauptverdächtigen im Litvinenko-Mordfall interviewen zu dürfen, reisen drei britische Detectives zur Botschaft des Vereinigten Königreiches nach Moskau. Dort angekommen merken sie jedoch schnell, dass die Meinungen darüber, wer für Litvinenkos (David Tennant) Tod verantwortlich ist, stark abweichen und die Befragungen unter zweifelhaften Bedingungen stattfinden.

20:15 Uhr, kabel eins, Roadtrip Amerika - Drei Spitzenköche auf vier Rädern, Doku-Soap

Die drei Spitzenköche Frank Rosin, Alexander Kumptner und Ali Güngörmüs lassen es zum Abschluss in Las Vegas nochmal richtig krachen: Mit Hotdogs bewaffnet eine der Wedding Chapels stürmen und die Hochzeit crashen? Oder sogar selbst jemandem einen Antrag machen? Frei nach dem Motto: "What happens in Vegas, stays in Vegas". Rinderherden, Cowboys und Barbecue: Frank, Alexander und Ali steuern ihren Camper in Texas auch aufs Land. Hier besuchen sie das legendäre Tejas Rodeo und lernen auf einer Wagyu-Farm, wie echte Cowboys leben.

20:15 Uhr, VOX, The Day After Tomorrow, Katastrophenaction

Klimawandel extrem: Professor Jack Hall (Dennis Quaid) und sein Sohn Sam (Jake Gyllenhaal) sehen sich schlagartig mit der nächsten Eiszeit konfrontiert. Die bricht herein, da die Polkappen rasant schmelzen und den Golfstrom abkühlen, wodurch die Temperaturen rapide sinken. Paläoklimatologe Hall warnte genau vor diesem Szenario, erntete aber nur Unverständnis. Als es zur Katastrophe kommt, kämpft nicht nur er um sein Leben - Sam sitzt in New York fest und wird vom Wetterumschwung überrascht.