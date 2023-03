"Der Masuren-Krimi: Freund oder Feind": Leon Pawlak (Sebastian Hülk) erkennt am Tatort einen Anhänger wieder.

TV-Tipps am Donnerstag

Vorschau TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, Das Erste, Der Masuren-Krimi: Freund oder Feind, Krimi

Der Cyberunternehmer Maslowski (Pawel Ciolkosz) wird in seinem Bungalow erschossen. "Zero Trust", das Geschäftsprinzip des Opfers, könnte auch zu Dr. Viktoria Wex (Claudia Eisinger) passen: Die Kriminaltechnikerin verlässt sich lieber auf forensische Methoden statt auf Menschen. Als sie die Pistole ihres Nachbarn und Freundes Leon Pawlak (Sebastian Hülk) eindeutig als Tatwaffe identifiziert, zweifelt Viktoria nicht an dem schockierenden KTU-Ergebnis.

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Auf der Jagd, Heimatserie

Markus (Sebastian Ströbel) begleitet Nina (Josephin Busch) und Tom (Johannes Ahn), zwei Gäste aus seiner Pension, zu einem Höhentraining. Die beiden bereiten sich auf eine Reise in den Himalaja vor, wo sie Achttausender besteigen wollen. Stolz über ihre Leistung, nimmt die Freude auf dem Rückweg ein abruptes Ende: Tom wird angeschossen. Der Schütze, Florian Neilinger (Joshua Hupfauer), war mit seiner Freundin Anna Braun (Raffaela Kraus) auf der Jagd nach einem Wolf.

20:15 Uhr, Sat.1, Die Tänzerin und der Gangster - Liebe auf Umwegen, Musicalfilm

Toni (Sarah Engels) träumt von der großen Karriere als Musicaldarstellerin. Doch die Vergangenheit holt sie immer wieder ein und nimmt ihr die Leichtigkeit auf der Bühne. Zwischen Tanzproben und Schulflohmärkten trifft die alleinerziehende Mutter den geheimnisvollen und charmanten Tom (Christopher Patten) - und fasst neuen Mut, dass sich alles zum Guten wendet. Was sie nicht ahnt: Tom birgt ein dunkles Geheimnis. Kann Toni am Ende über sich hinauswachsen und ihren Weg gehen?

20:15 Uhr, VOX, Marvel's The Avengers, Comicaction

Durch ein Bündnis mit Außerirdischen ist Thors Halbbruder Loki (Tom Hiddleston) zu einer mächtigen Bedrohung geworden. Nick Fury (Samuel L. Jackson), Leiter der S.H.I.E.L.D.-Organisation, sieht nur eine Möglichkeit, die Erde vor dem Untergang zu schützen: Er versammelt Superhelden, die als Team gegen Loki kämpfen sollen. Es gelingt ihm, Iron Man (Robert Downey Jr.), Thor (Chris Hemsworth), Hulk (Mark Ruffalo), Black Widow (Scarlett Johansson), Hawkeye (Jeremy Renner) und Captain America (Chris Evans) für das Projekt zu gewinnen, doch die Helden sind durchweg eigenwillige Einzelkämpfer.

22:20 Uhr, Sat.1, Dein Leben gehört mir, Thriller

Er ist aufmerksam, attraktiv, nahezu perfekt - mit Hannes (Vladimir Burlakov) scheint die Ärztin Malu (Josefine Preuß) ihren Traummann gefunden zu haben! Doch ein Blick hinter die Fassade lässt Zweifel aufkommen. Als Hannes' Verhaltensweisen immer seltsamer werden, trennt sich Malu von ihm. Für ihn ist aber noch lange nicht Schluss. Seine Obsession führt dazu, dass er der jungen Frau auf perfide Art und Weise nachstellt - ohne Spuren zu hinterlassen.