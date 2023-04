20:15 Uhr, Das Erste, Der Zürich-Krimi: Borchert und die Sünden der Vergangenheit, Krimi

Borchert (Christian Kohlund) und seine Kanzleichefin Dominique (Ina Paule Klink) wissen wenig über das Vorleben von Regula Gabrielli (Susi Banzhaf). Jugendsünden ihrer hochgeschätzten Anwaltsgehilfin kommen ans Licht, als diese in einen Mordfall gerät. Hauptmann Furrer (Pierre Kiwitt) verdächtigt Regula, ihre Jugendliebe Eric (Sönke Möhring), der vor kurzem in einen Bankraub mit erschossener Sicherheitsbeamtin verwickelt war, erstochen zu haben. Dass sie den Ermittler zunächst anlügt, macht alles noch schlimmer.

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Giftiges Erbe, Heimatserie

Die junge Biobäuerin Laura Brandtner (Josepha Walter) erhält einen Anruf vom Landratsamt: Das Wasser in ihrem Fischteich könnte vergiftet sein. Ihr Vater Thomas (Heio von Stetten) hat eine böse Ahnung: Vor einigen Jahren hat er Blechfässer mit Rattengift in einer Höhle am Gletscher versteckt. Durch den Klimawandel schmilzt das Eis, und so gelangt die ausgelaufene Flüssigkeit aus den Fässern in einen nahe gelegenen Bach. Die Fässer müssen so schnell wie möglich verschwinden, ohne dass jemand etwas davon mitbekommt. Auch Laura nicht. Der Skandal könnte sie das Biosiegel kosten.

20.15 Uhr, Sat.1, Die Wanderhure, Historiendrama

Die schöne junge Marie (Alexandra Neldel) soll gegen ihren Willen Ruppertus (Julian Weigend), den unehelichen Sohn des Grafen von Keilburg (Michael Brandner), heiraten. Als Ruppertus ihre Abneigung spürt, plant er eine furchtbare Intrige: Er lässt Marie brutal vergewaltigen, der Hurerei beschuldigen und in den Kerker werfen. Marie wird schuldig gesprochen, gefoltert und halb tot in den Fluss geworfen. Sie wird von der Wanderhure Hiltrud (Nadja Becker) und ihren Gefährtinnen schwerverletzt gefunden. Nur der Gedanke an Rache lässt sie überleben.

20:15 Uhr, VOX, Minions, Digitaltrickspaß

Es ist die Bestimmung der Minions, immer dem schlimmsten Bösewicht zu dienen. Leider haben die kleinen, treuen Helferlein nicht immer ein glückliches Händchen, den auserwählten Schurken am Leben zu halten. Nach Jahren vergeblicher Suche finden Stuart, Kevin und Bob in Scarlett Overkill, der ersten weiblichen Superschurkin, endlich ihren "neuen Meister". Die Lady beauftragt sie, die berühmten Kronjuwelen aus dem Buckingham Palace zu stehlen.

21:45 Uhr, Das Erste, Mord auf Shetland: Alte Wunden, Krimi

Ein kaltblütiger Mord sorgt für Aufregung auf Shetland: Der Anwalt Alex Galbraith (Jim Sturgeon) wurde am helllichten Tag in seinem Haus erschossen. Erste Eindrücke lassen Detective Inspector Jimmy Perez (Douglas Henshall) und seine Kollegin Tosh (Alison O'Donnell) annehmen, dass der Ermordete einer Person die Tür geöffnet hat, die er kannte! Der mit der Politikerin Eve Galbraith (Cora Bissett) verheiratete Jurist, hatte nicht nur Freunde.