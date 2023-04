20:15 Uhr, Das Erste, Der Dänemark-Krimi: Blutlinie, Krimi

Einen Tatort im Wald mit einer Männerleiche abzusperren - das unterfordert Ida Sörensen (Marlene Morreis). Bis die Mordkommission aus Kopenhagen eintrifft, erweitert die Streifenpolizistin selbstbewusst ihren Jobauftrag. Zum Leidwesen ihres auffällig miesgelaunten Kollegen Magnus Vinter (Nicki von Tempelhoff) beginnt sie auf eigene Faust zu ermitteln. Dass Horik Holm (Luca Kruse) mit zwei Wikingerpfeilen hingerichtet wurde, erstaunt Kommissarin Frida Olsen (Katharina Heyer) ebenso wie der familiäre Hintergrund: Das Opfer ist der Sohn eines Unterweltbosses, der aus der beschaulichen Küstenregion stammt!

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Grüner Mond, Heimatserie

Die Forschung der Biologin Valerie (Adriane Gradziel) ist so vielversprechend, dass die NASA ihr einen Job angeboten hat: in Florida. Valerie und ihr Kollege Tim sind ganz euphorisch. Allerdings hat Valerie ihrer Familie noch nichts davon erzählt. Als ihr Freund Bastian (Tommy Schlesser) zufällig davon erfährt, stellt er sie zur Rede. Für ihn steht fest: Er bleibt in Österreich, genauso wie ihr Sohn Elias (Finlay Hartinger). Das Problem: Er ist nicht Elias' leiblicher Vater, und die Entscheidung, wo der Junge wohnt, liegt bei Valerie. Beim Versuch, den gekränkten Bastian mit dem Schneemobil einzuholen, kommt Valerie ins Schlingern und rauscht durch ein Lawinennetz auf eine Schlucht zu.

20:15 Uhr, ProSieben, Germany's next Topmodel - by Heidi Klum, Castingshow

Das Shooting hat es diese Woche in sich: Die Models müssen in einem Greifarm eines XXL-Kuscheltier-Automaten posieren. Dabei werden nicht nur Beweglichkeit und Körpergefühl getestet, auch auf ein ausdrucksstarkes Gesicht kommt es an. Beim Catwalk-Teaching mit Nikeata üben die Kandidatinnen drei Signature-Posen, die sie beim Entscheidungswalk am Huntington Beach präsentieren müssen. Wer schafft es, sich ein Ticket in die nächste Runde zu sichern und für wen ist die Reise vorbei?

20:15 Uhr, VOX, Ich - Einfach unverbesserlich 3, Digitaltrickkomödie

Gru ist von der Anti-Verbrecherliga ausgeschlossen worden, weil er den Superschurken Balthazar Bratt nicht ausschalten konnte. Zuhause genießt er jetzt die Zeit mit den Kids und Lucy. Als er jedoch erfährt, dass er einen Zwillingsbruder namens Dru hat, droht das Idyll zu platzen. Dru ist nämlich das genaue Gegenteil von Gru und zudem extrem erfolgreich. Und dann taucht auch noch Balthazar wieder auf und die Brüder müssen an einem Strang ziehen.

20:15 Uhr, Sat.1, Die Rache der Wanderhure, Drama

Nach ihrer Rehabilitierung von der Hure zur ehrbaren Frau lebt Marie (Alexandra Neldel) glücklich mit ihrem Mann Michel (Bert Tischendorf) und Tochter Trudi (Nadja Becker) auf dem stattlichen Lehen Hohenstein. Doch dann muss Michel in den Krieg ziehen - und schon bald wird ihr berichtet, er sei bei einem Gefecht gefallen. Marie will diese Nachricht nicht glauben. Sie spürt, dass er noch lebt. Das Gesetz sieht vor, Witwen sofort wieder zu verheiraten. Und so bittet Marie bei König Sigismund (Götz Otto) um Aufschub, um Michel vorher zu finden.