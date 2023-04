TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, Das Erste, Kommissar Dupin: Bretonische Nächte, Krimi

Inspektor Kadeg (Jan Georg Schütte) besucht regelmäßig seine Tante Joelle (Doris Plenert), bei der er nach dem Tod seiner Eltern aufgewachsen ist. Doch als er diesmal zu ihr kommt, findet er sie tödlich verletzt vor. Mit ihrem letzten Atemzug kann sie Kadeg noch etwas zuflüstern, doch dann wird auch Kadeg brutal niedergeschlagen und lebensgefährlich verletzt. Während er um sein Leben ringt, setzt Kommissar Dupin (Pasquale Aleardi) alles daran, den Täter zu finden.

20:15 Uhr, ZDF, Lena Lorenz: Lügenbaby, Heimatdrama

Flora (Nellie Thalbach) und ihr Freund Marko (Ben Blaskovic) nehmen in Lena Lorenz' (Judith Hoersch) Hebammenpraxis an einem Vorbereitungskurs teil. Lena möchte sie anschließend kurz untersuchen, doch Flora sträubt sich zunächst dagegen. Lena ist irritiert, kann sie aber zu einem Check überreden. Doch Flora eröffnet Lena ihr Geheimnis: Sie bekommt kein Baby. Stattdessen simuliert sie die Schwangerschaft mithilfe von Silikonbäuchen, Ultraschallbildern und einem gefälschten Mutterpass.

20:15 Uhr, ProSieben, Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum, Castingshow

In dieser Woche werden die Interviewfähigkeiten der Models auf den Prüfstand gestellt. Claudia von Brauchitsch fühlt den Kandidatinnen auf den Zahn: Wer kann bei brisanten Themen am besten reagieren? Im Coaching mit Alex Mariah Peter lernen die Models, wie sie mit Negativschlagzeilen und Hasskommentaren umgehen können. Beim Entscheidungswalk ist Kreativität und Schauspielkunst gefragt - Wer kann Heidi Klum und Gastjurorin Ashley Graham von sich überzeugen?

20:15 Uhr, VOX, Sing, Digitaltrickkomödie

Buster Moons Theater steht vor dem Bankrott. Um sein Musiktheater zu retten, will der kleine Koala einen Gesangscontest veranstalten. Gesagt, getan: Kurz darauf stehen hunderte Tiere vor seiner Tür und wollen in der neuen Show mitmachen. Was Buster nicht weiß. Seine schrullige Sekretärin hat auf den Flugblättern 100.000 statt 1.000 Dollar Preisgeld getippt. Ein tierisches Vergnügen mit hitverdächtigen Songs und jeder Menge Emotionen beginnt.

20:15 Uhr, Sat.1, Das Vermächtnis der Wanderhure, Mittelalterspektakel

Marie Freifrau von Hohenstein (Alexandra Neldel) ist mit ihrem zweiten Kind hochschwanger, als ihr Mann Michel (Bert Tischendorf) zum Ersten Ritter von König Sigismund (Götz Otto) geschlagen wird. Michels Treueschwur verpflichtet ihn, dem König in den drohenden Krieg gegen die Tataren zu folgen. Nur schweren Herzens lässt er Marie für die anstehende Geburt allein von Nürnberg auf Burg Hohenstein zurückreisen. Während Marie wenig Verständnis für Michels Loyalität zum König hat, schmiedet die machtgierige Mätresse des Königs eine teuflische Intrige.