20:15 Uhr, Das Erste, Blind ermittelt: Tod im Weinberg, Krimi

Im Abendprogramm des Fernsehens läuft ein knallharter Actionreißer. Was sich vor ihrem Fenster ereignet, versetzt die kiebitzende Oma Horvath (Inge Maux) allerdings in noch größere Aufregung: Ein Autofahrer, der vor einer auf der Straße liegenden Person hält, wird plötzlich von dieser überwältigt und entführt. Die Geisel, der 22-jährige Paul Rauch (Julian Waldner), übermittelt kurz darauf in einem Erpresservideo die Forderung: 2 Millionen in 48 Stunden! Dass Pauls Mutter Sonja (Nina Kronjäger) wie gefordert die Polizei heraushalten will, bringt die Sonderermittler Haller (Philipp Hochmair) und Niko (Andreas Guenther) ins Spiel.

20:15 Uhr, RTLzwei, Genial daneben, Comedyquiz

"Genial daneben" ist zurück. In der beliebten Comedy-Rateshow stellt Moderator Hugo Egon Balder fünf prominenten Comedians kuriose Fragen aus dem Bereich der Allgemeinbildung, die von Zuschauern eingeschickt wurden. Michael Mittermeier zerbricht sich den Kopf an einem sardischen Wildschwein, Simon Pearce verzweifelt an Boxern aus Sylt und Guido Cantz an Hugo Egon Balder. Hobby-Ornithologe Wigald Boning versucht zu lösen, was zu lösen ist. Wie immer hervorragend gekleidet und laute Stimme der Vernunft: Hella von Sinnen.

20:15 Uhr, ZDF, Lena Lorenz: Krank vor Sorge, Heimatdrama

Tati Meisinger (Anouk Elias) ist mit Zwillingen schwanger, weshalb Lena Lorenz (Judith Hoersch) ein besonderes Augenmerkt auf sie hat. Doch Tati kontrolliert sich selbst stündlich mit Fitnessuhr und Blutdruckmessgerät. Lena nimmt Tatis Sorge um ihre Gesundheit ernst. Offenbar befürchtet die werdende Mutter hinter jeder Übelkeit eine schwere Erkrankung oder Komplikation. Auch ihr Partner Kaspar (Arne Löber) kann sie nicht beruhigen. Tatis Symptome beginnen Lena zu verunsichern.

20:15 Uhr, Sat.1, Die Hebamme 2, Kostümkrimidrama

Anfang des 19. Jahrhunderts. Zusammen mit ihrer schwindsüchtigen Cousine Luise (Genija Rykova), ihrer Freundin Lotte (Alicia von Rittberg) und Fuhrmann Pauli (Johannes Nussbaum) macht sich die Hebamme Gesa (Josefine Preuß) auf den Weg zum Allgemeinen Krankenhaus in Wien. Sie schafft es, dort als Gasthörerin der medizinischen Fakultät aufgenommen zu werden und verliebt sich in ihren Kommilitonen Wilhelm (Adrian Topol). Doch dann stoßen die beiden auf ein ungeheuerliches Verbrechen, und Gesas Leben nimmt eine dramatische Wendung.

22:50 Uhr, Sat.1, Lizzy und der Kommissar, Krimikomödie

Vom Sekretärinnenjob hat das Callgirl Lizzy (Jeanette Biedermann) keine Ahnung, von Männern umso mehr. Doch als Lizzy den skrupellosen Zuhälter Kante (Dirk Borchardt) bei einem Mord beobachtet, wird ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Ihre Flucht führt Lizzy zum LKA, wo sie durch Zufall einen Job als Sekretärin ergattert. Und so kämpft sich Lizzy mit Witz, Charme und einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein an der Seite ihres neuen Chefs Konrad durch die Tücken ihrer neuen Aufgaben - bis zum fulminanten Showdown.