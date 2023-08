20:15 Uhr, Das Erste, Blind ermittelt - Die nackte Kaiserin, Krimi

Ein Fluch liegt auf dem sagenumwobenen Lichtbild aus dem Jahr 1898, das die legendäre Kaiserin Sissi nackt auf ihrem Totenbett zeigt: Jeder, der es angeschaut hat, bezahlt kurz darauf mit seinem Leben. Als Charlotte Binder (Julia Hartmann), Nachfahrin des damaligen Hoffotografen, in den Besitz der Fotoplatte kommt, geht die unheimliche Todesserie weiter. Sonderermittler Haller (Philipp Hochmair) und sein Partner Niko (Andreas Guenther) vermuten, dass jemand mit dem Verkauf auf dem Schwarzmarkt ein Millionengeschäft machen möchte.

20:15 Uhr, VOX, R.I.P.D. - Rest in Peace Department, Fantasyactionkomödie

Der abgebrühte Bostoner Cop Nick Walker (Ryan Reynolds) wird eines Tages von seinem korrupten Partner Bobby (Kevin Bacon) erschossen und findet sich im Himmel wieder. Im Büro des R.I.P.D., des "Rest in Peace Department" erklärt ihm seine neue Chefin Proctor (Mary-Louise Parker), was in Zukunft seine Aufgaben als himmlischer Detective sind. Nick soll untote Seelen, sogenannte "Deados", auf der Erde aufspüren und sie zu ihrer letzten Destination bringen. Für seinen neuen Job bekommt Nick den äußerst knorrigen Marshall Roy Pulsipher (Jeff Bridges) an die Seite gestellt, der mehr als entnervt darüber ist, fortan mit dem jungen Greenhorn zusammenarbeiten zu müssen.

20:15 Uhr, Sat.1, Der Sat.1 Baumarkt-Check: Obi, Hornbach, Bauhaus & Co., Reportage

Baumärkte sind nicht nur für Bastler, Bauer und Heimwerker ein Sehnsuchtsort. Fünf große Marken teilen sich das Revier auf: Obi, Bauhaus, toom, Hagebau und Hornbach. Fünf Unternehmen, die um ihre Kunden kämpfen und sich immer neue Ideen einfallen lassen. Doch wie unterscheiden sich Angebot und Preise bei den fünf großen Baumarkt-Ketten? Wer punktet bei Beratung und Service? Und wer hält, was er in der Werbung verspricht?

20:15 Uhr, ProSieben, Der Heiratsmarkt, Kuppelshow

Sie wollen nur das Beste. Und sie wissen natürlich, wer der oder die Beste für ihre Kinder sind: Eltern! Deshalb nehmen SIE jetzt die Partnerwahl für ihren erwachsenen Nachwuchs in die Hand. Auf dem "Heiratsmarkt" preisen sie ihre Tochter oder ihren Sohn anderen Eltern an und verschaffen sich selbst einen Überblick über das Angebot an Singles, um endlich die Richtige oder den Richtigen für das eigene Kind zu finden.

20:15 Uhr, ZDF, Pretty Woman, Romanze

Als der smarte Workaholic Edward Lewis (Richard Gere) für ein Business-Essen eine Begleiterin braucht, engagiert er die junge Prostituierte Vivian (Julia Roberts) und nimmt sie mit in sein Luxushotel. Ihre Frische und Direktheit gefallen Edward, und so engagiert er sie am nächsten Morgen gleich für eine ganze Woche. Aus der Geschäftsbeziehung wird innerhalb der nächsten Tage eine leidenschaftliche Liebesaffäre.