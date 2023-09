20:15 Uhr, ZDF, Merz gegen Merz - Hochzeiten, Komödie

Nach ihrer Scheidung kämpfen Anne (Annette Frier) und Erik (Christoph Maria Herbst) leidenschaftlich darum, wer das glücklichere Leben führt. Anne legt den ersten Schritt vor und erfindet sich einen jüngeren Liebhaber. Erik gerät unter Druck, besonders weil eine Doppelhochzeit in der Familie ansteht, bei der alle aufeinandertreffen werden. Ihr Sohn Leon (Philip Noah Schwarz) plant zu heiraten und möchte die Feier gemeinsam mit Oma Renate (Carmen-Maja Antoni) und Opa Günter (Bernd Stegemann) ausrichten, die ihr Ehejubiläum feiern wollen. Die Gartenlaube wird zum Schauplatz des Geschehens. Erik möchte an diesem großen Tag natürlich im besten Licht erscheinen und ergreift ungewöhnliche Maßnahmen, um bei der Partnersuche zu punkten.

20:15 Uhr, Sat.1, Der Deutsche Fernsehpreis 2023, Gala

Der Deutsche Fernsehpreis würdigt jährlich herausragende TV-Produktionen und die talentierten Menschen vor und hinter der Kamera. Insgesamt werden Preise in 30 verschiedenen Kategorien verliehen. Eine unabhängige Fachjury wählt die Nominierten und Gewinner aus. Im Jahr 2023 hat Sat.1 die Ehre, die TV-Gala zu präsentieren.

20:15 Uhr, Das Erste, Nord bei Nordwest - Der Ring, Krimi

Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) wird als Ermittler von Kollegin Hannah Wagner (Jana Klinge) vor eine große Herausforderung gestellt. Ein zufälliges Treffen mit dem Kieler Polizisten Jost Striesow (Jakob Benkhofer) führt dazu, dass Hannah ihren ehemaligen Kollegen Lasse (Thomas Niehaus) kontaktiert, mit dem sie einst eine Affäre hatte. Dabei wird enthüllt, dass Striesow offenbar von einem einflussreichen Drogenring in Kiel bestochen wurde und nun auf der Flucht ist. Er soll ein Mädchen entführt haben, um ihre Zeugenaussage in einem Strafprozess zu verhindern.

20:15 Uhr, ProSieben, Geostorm, Katastrophenthriller

In einer dystopischen Zukunft wird das Wetter auf der Erde von Satelliten kontrolliert. Als ein technischer Fehler droht, katastrophale Wetterveränderungen auszulösen und die Menschheit zu bedrohen, liegt die Rettung in den Händen von Jake (Gerard Butler) und seinem Team. Sie müssen einen Weg finden, die Satelliten wieder unter Kontrolle zu bringen. Doch dabei stellt sich die Frage, wer hier eigentlich wen kontrolliert?

20:15 Uhr, kabel eins, Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!, Gastrosoap

Im Jahr 2015 flüchtete der ausgebildete Zahntechniker Mohammad vor dem Krieg in Syrien. Sechs Jahre später nahm er einen Kredit auf, um sich in Wallenhorst bei Osnabrück ein Mehrfamilienhaus inklusive Imbiss zu kaufen und seinen Traum der Selbstständigkeit in der Gastronomie zu verwirklichen. Doch bisher lief der Plan nicht wie erwartet. Oft hatte er nur einen zahlenden Gast pro Tag und die Schulden wuchsen stetig an. Kann Sternekoch Frank Rosin den maroden Imbiss wieder auf Vordermann bringen?