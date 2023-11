20:15 Uhr, Das Erste, Der Usedom-Krimi: Friedhof der Welpen, Krimi

Eine junge Frau wird im Usedomer Wald gejagt und stürzt in eine Fallgrube, mit einem Verfolger dicht auf den Fersen. Die Szene stellt sich als ein Überlebenstraining heraus, das der Eigenbrötler Ivo Klose (Moritz Führmann) der 18-jährigen Fabienne Leppin (Ada Philine Stappenbeck) anbietet. Gleichzeitig entdeckt Karin Lossow (Katrin Sass) während ihres Spaziergangs mit Hund Lucky tote Hundewelpen im Wald. Sie informiert Holm Brendel (Rainer Sellien), doch die Polizei hat derzeit mit größeren Problemen zu kämpfen: Jana Leppin, Fabiennes Mutter, wird vermisst.

20:15 Uhr, ZDF, Doktor Ballouz: Scherbenhaufen, Dramaserie

Als das Mädchen Lilly (Liselotte Krieger) versucht, ihre Schnittverletzungen herunterzuspielen und nicht will, dass ihre Mutter kontaktiert wird, hegt Dr. Barbara Forster Zweifel. Hat Lilly sich die Verletzungen absichtlich zugefügt? Stine (Anne Werner) sorgt sich um ihren Freund Thomas (Beat Marti), der nach einem Kletterunfall schwer verletzt in die Klinik gebracht wird. Sie möchte an seiner Seite sein, obwohl sie dringend nach Hause muss. Durch den Unfall steht Stine vor einer schwerwiegenden Entscheidung.

20:15 Uhr, ProSieben, Das große Promi-Büßen, Realityshow

Promis mit zweifelhaftem Ruf gefragt! Olivia Jones ruft wieder zur "Runde der Schande". In Staffel 2 von "Das große Promi-Büßen" gibt Deutschlands bekannteste Drag Queen prominenten Spitzbuben und -bübinnen die Chance, sich ihren unvergessenen Fehltritten zu stellen. Dazu warten in einem spartanisch eingerichteten Camp herausfordernde Challenges und fragwürdige Gesellschaft. Engel links, Teufel rechts - wer zeigt wahre Reue und wer hält Olivia Jones' Worten trotzig stand?

20:15 Uhr, VOX, Fast & Furious 6, Actionthriller

Dominic Toretto (Vin Diesel) und Brian O'Connor (Paul Walker) leben friedlich mit ihren Familien auf den Kanaren. Finanziell haben sie ausgesorgt und könnten den Ruhestand genießen - wäre da nicht die Gewissheit, nie wieder nach Hause zurückkehren zu können. Doch dann macht FBI-Agent Hobbs (Dwayne Johnson) den Dieben ein Angebot: Wenn es ihnen gelingt, den Gangster Shaw (Luke Evans) zu fassen, werden ihnen alle Straftaten erlassen. Doch Shaw bekommt Hilfe von einer alten Bekannten: Doms totgeglaubte Freundin Letty (Michelle Rodriguez) ist in die Überfälle verwickelt.

20:15 Uhr, RTL, Blamieren oder Kassieren, Show

Wer blamiert sich? Wer kassiert ab? Durch die halbstündige Show führt niemand Geringeres als der charismatische TV-Entertainer Elton, der natürlich auch für RTL in sein legendäres rotes Sakko schlüpft. Zwei Promis treten gegeneinander in einem Quizduell an. In der Finalrunde quizzt ein Gast aus dem Publikum gegen den zuvor siegreichen Promi. Jede richtige Antwort bringt sie oder ihn dem begehrten Gewinn von 10.000 Euro einen Schritt näher.