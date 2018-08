20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Star, Eventshow

Bei "Schlag den Star" kommt es zum Duell der Giganten: "Mr. Comedy" Faisal Kawusi fordert "Mr. Universum" Ralf Moeller heraus. Die beiden Männer treten in bis zu neun Runden im direkten Duell gegeneinander an. Dabei geht es um Wettkampf und Fitness, Köpfchen und Geschick, um Alles oder Nichts. Im Jackpot sind 50.000 Euro. Elton führt bei "Schlag den Star" durch den Abend, Elmar Paulke kommentiert.

20:15 Uhr, VOX, Sex Tape, Komödie

Nach zehn Jahren Ehe und zwei gemeinsamen Kindern ist die Leidenschaft bei Annie ( Cameron Diaz) und Jay (Jason Segel) auf einem Tiefpunkt. Um ihr Sexleben wieder richtig in Schwung zu bringen, probieren sie in einem Drei-Stunden-Marathon jede Stellung aus, die ihr Ratgeber nennt, und nehmen die Session sogar auf Video auf. Doch am nächsten Morgen finden sie heraus, dass ihr privates Video im Internet kursiert. Panisch schmieden Annie und Jay einen Plan, um eine weitere Verbreitung zu verhindern.

20:15 Uhr, RTL II, Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig., Castingshow

Angelina Kirsch, Jana Ina Zarrella, Jan Kralitschka und Oliver Tienken erwarten erneut gespannt das Eintreffen der Kandidatinnen. Bisher kennen die Juroren die jungen Frauen nur von ihren Bewerbungsfotos. Direkt vor dem Auftritt erfährt die Jury durch eine kurze Sprachnachricht mehr über die Kandidatin. Wer ist sie? Was hat sie geprägt? Was hat sie so stark und selbstbewusst gemacht, dass sie sich heute traut, ihre Kurven vor die Jury zu präsentieren?

20:15 Uhr, Outlander, kabel eins, Fantasyabenteuer

Unter der Herrschaft der Wikinger landet Kainan (James Caviezel), ein Krieger aus weiter Ferne, mit seinem Raumschiff auf der Erde. Im Schlepptau hat er eine bedrohliche Kreatur - ein außerirdisches Wesen, das er "Morween" nennt. Als das Biest die Gegend ins Chaos stürzt, schließen sich die Wikinger mit Kainan zusammen, um es zu vernichten. Denn nur er kann sie zum Sieg führen.

22:30 Uhr, ZDF, Tod auf Raten, Drama

Nach einem Unfall hat der ehemalige Boxer Ronald (Oliver Stokowski) sein Kurzzeitgedächtnis verloren. Seine Welt hat keine Zukunft mehr, nur die Vergangenheit ist in seinem Gedächtnis noch vorhanden. Ein eigenes Leben ist für seine Frau Annett (Veronica Ferres) und den Sohn Constantin unmöglich geworden. Tag und Nacht muss sie sich um ihren Mann kümmern, der zum Pflegefall geworden ist, jedoch in keine amtliche Pflegestufe passt. Lorenzo Stegmann (Matthias Brenner), ein Anwalt, soll helfen. Zwischen diesem ungleichen Paar entwickelt sich eine zarte Romanze, die Annett in heftige Konflikte stürzt.