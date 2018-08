20:15 Uhr, VOX, Pitch Perfect - Die Bühne gehört uns! Musikkomödie

Das A-cappella-Team "Barden Bellas" verliert nach einem katastrophalen Meisterschaftsauftritt fast alle Mitglieder. So nimmt die etwas fülligere Anführerin Aubrey (Anna Camp) notgedrungen eine Reihe von unpopulären und unangepassten Außenseiterinnen ins Team auf. In dem gemischten Haufen ist auch die coole Beca (Anna Kendrick), die eher zufällig in der A-capella-Gesangstruppe landet. Zu ihrer eigenen Überraschung fühlt sie sich zwischen den ganzen verrückten Mädels immer wohler. Und als sie es tatsächlich schafft, die verstaubten Songs der Gruppe mit hippen neuen Beats aufzumotzen, kommt die Truppe so richtig in Schwung.

20:15 Uhr, ProSieben, TEAMWORK - Spiel mit deinem Star, Show

Moderatorin Jeannine Michaelsen lässt in "TEAMWORK" drei Stars für jeweils einen ihrer Fans um mehr als 50.000 Euro spielen. Das Besondere: In dieser Show trifft alleine der Fan die Entscheidungen. Heute müssen Ben, Giovanni Zarrella und Tom Beck in Geschicklichkeits-, Sport- und Wissensspielen an ihre Grenzen gehen. Wer schätzt das Können der Promis am besten ein?

20:15 Uhr, ZDF, Der Bergdoktor: Abschiede, Familienserie

Der 18-jährige Paul Ebert (Johannes Franke) hat Lymphdrüsenkrebs und nur noch wenige Wochen zu leben. Die möchte er so angenehm wie möglich verbringen. Er bittet Dr. Gruber (Hans Sigl), ihm diesen Wunsch zu erfüllen. Die Unerschrockenheit des Teenagers beeindruckt Martin zutiefst, doch Pauls Mutter Kathrin (Julia Jäger) hat sich mit dem baldigen Tod ihres Sohnes noch nicht abgefunden. Sie überredet Martin, Paul in eine medizinische Studie einzuschleusen, die ihn vielleicht noch retten könnte.

20:15 Uhr, RTL II, Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig., Castingshow

Ab nun könnte jeder Tag der letzte für die 17 verbliebenen Kandidatinnen sein. Denn, so stellt Jurorin Angelina Kirsch gleich zu Beginn der neuen Woche klar: "Wir suchen hier nicht 17 Curvy Models, sondern EIN Curvy Supermodel!" Jede Woche finden nun gleich zwei Entscheidungen statt und nach jeder Entscheidung müssen diejenigen die Heimreise antreten, die bei Foto-Shootings oder auf dem Catwalk nicht überzeugen konnten. Vor dem großen Umstyling steht ein Werbespot-Dreh an.

20:15 Uhr, Tele 5, Jackie Chan: City Hunter, Actionkomödie

Privatdetektiv City Hunter (Jackie Chan) erhält einen heiklen Auftrag. Er soll eine schöne Millionärstochter ausfindig machen, was seiner Assistentin Kaori (Joey Wang) gar nicht gefällt. Die Ermittlungen führen die beiden Schnüffler auf einen Luxusliner, der kurz darauf von Terroristen gekapert wird. Nun ist der City Hunter doppelt gefordert.