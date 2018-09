20:15 Uhr, ZDFneo, Greyzone - No Way Out, Thrillerserie

Eva Forsberg (Tova Magnusson) von der schwedischen Sicherheitspolizei (SÄPO) ist einem möglichen Terrorangriff durch ein geheimes Netzwerk auf der Spur, die nach Kopenhagen führt. Die Entwicklerin von Steuerungssystemen für Drohnen, Victoria Rahbeck (Birgitte Hjort Sørensen), hat mit ihrer neusten Erfindung den Markt revolutioniert. Auf einer Produktvorführung in Frankfurt trifft sie ihren früheren Kommilitonen Iyad Adi Kassar (Ardalan Esmaili) wieder, der sie interviewen möchte. Da ihr Sohn Oskar gerade mit ihrem Ex-Mann in Paris Ferien macht, ist es ihr recht, dass Iyad dafür in ihre Wohnung kommt. Ein Fehler.

20:15 Uhr, ProSieben, Global Gladiators, Realityshow

Hoch hinaus geht es für die Promis in der Metropole Bangkok: Bei "Hang Over" gewinnt das Teampaar, das sich am längsten an den Händen festhält - ehe der Partner in die Tiefe stürzt. Eine Tuk-Tuk-Fahrt, die ist lustig? Heute wartet auf die Promis ein wilder Rodeo-Ritt - auf dem Dach eines Tuk Tuks. Wer schafft es, sich länger auf dem Gefährt zu halten, während ein Mitglied aus der gegnerischen Mannschaft am Steuer sitzt?

20:15 Uhr, ZDF, Der Bergdoktor: Die Lebenden und die Toten, Familienserie

Arthur Distelmeier (Martin Feifel) will nach der Abreise seiner Tochter Anne den Kummer wie gewohnt im Alkohol ertränken. In seinem Rausch brennt er den kompletten Hof nieder und kommt dabei selbst fast um. Lisbeth Gruber (Monika Baumgartner) eilt ihm zu Hilfe, und in einer dramatischen Rettungsaktion entkommen die beiden nur knapp dem Feuertod. Lisbeth geht es gut, doch Arthur liegt mit Verbrennungen und einer starken Rauchvergiftung im Krankenhaus. Es steht nicht gut um den griesgrämigen Arthur, und so versucht Martin (Hans Sigl) sofort, Anne zu erreichen.

20:15 Uhr, VOX, Dirty Dancing, Tanzromanze

Sommer 1963. Widerwillig begleitet die 17-jährige Frances (Jennifer Grey), genannt 'Baby', ihre Familie in den Urlaub. Im Feriencamp lernt sie den Tanzlehrer Johnny (Patrick Swayze) kennen und ist von ihm begeistert. Auf einer Party der Camp-Mitarbeiter lässt sie sich von der erotischen Atmosphäre in den Bann ziehen. Als sie erfährt, dass Johnnys Tanzgefährtin Penny (Cynthia Rhodes) schwanger ist, versucht sie zu helfen. Sie ermöglicht Penny mit geliehenem Geld eine Abtreibung. Frances' Vater ist allerdings weder von den Investitionen noch von den Bekanntschaften seiner Tochter begeistert und versucht seinen Einfluss geltend zu machen.

20:15 Uhr, Tele 5, Derailed - Terror im Zug, Action

Spezialagent Jacques (Jean-Claude van Damme) feiert gerade mit Frau und Kindern seinen Geburtstag. Ausgerechnet jetzt soll er die Diebin Galina (Laura Harring) von Bratislava nach München bringen. Der Job stellt sich auch noch als hochbrisant heraus, denn die Kriminelle führt einen Bio-Kampfstoff mit sich, hinter dem auch ein Terrorkommando her ist. Und dann steigt noch Jacques' Familie ein.