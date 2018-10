20:15 Uhr, ZDF, Lena Lorenz: Babyglück hoch drei, Heimatdrama

Drillinge in Himmelsruh - da hat Lena Lorenz (Patricia Aulitzky) als Hebamme alle Hände voll zu tun. Die jungen Eltern Emma (Cornelia Gröschel) und Karl Wagner (Bernhard Piesk) sind stark gefordert, doch genau jetzt zieht sich Karl zurück. Lena versucht, eine Hilfe für die Familie zu organisieren, aber das ist nicht so einfach. Plötzlich steht Karls Mutter (Johanna Bittenbinder) vor der Tür. Emma ist schockiert, denn Karl hatte behauptet, seine Eltern seien tot. Warum nur hat er ihr eine solche Lüge erzählt?

20:15 Uhr, Das Erste, Babylon Berlin, Krimidramaserie

Den brutalen Auseinandersetzungen am 1. Mai können sich Gereon Rath (Volker Bruch) und Bruno Wolter (Peter Kurth) nicht entziehen. Bei seinen Ermittlungen erhält Rath Unterstützung durch Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries). Doch sie hat ein Geheimnis, das Wolter für sich zu nutzen weiß. Swetlana (Severija Janusauskaite) kann sich mit ihren Reizen aus einer brenzligen Situation retten und folgt eiskalt ihren Interessen.

20:15 Uhr, VOX, Minions, Digitaltrickspaß

Von je her ist es die Bestimmung der Minions, immer dem schlimmsten Bösewicht der Erde zu dienen. Leider haben die kleinen, treuen Helferlein nicht immer ein glückliches Händchen, den auserwählten Schurken am Leben zu halten. Es folgen lange Jahre, in denen die Minions vergeblich nach einem neuen Meister suchen, bis Stuart, Kevin und Bob 1968 beschließen, die Suche nach einem geeigneten Schurken selber in die kleinen Hände zu nehmen. Die drei Freunde treten eine Reise rund um den ganzen Erdball an, um endlich einen neuen Meister zu finden.

22:00 Uhr, VOX, 96 Hours - Taken, Thriller

Wegen seines Jobs hat Geheimagent Bryan Mills (Liam Neeson) seine Tochter Kim (Maggie Grace) immer vernachlässigt. Um das wiedergutzumachen, geht Mills in den vorzeitigen Ruhestand. Doch sein Job holt den Ex-Agenten wieder unbarmherzig ein, als Kim und ihre Freundin Amanda (Katie Cassidy) in Paris von Mitgliedern eines osteuropäischen Mädchenhändlerrings gekidnappt werden. Sofort macht sich der Vater auf den Weg, denn die Zeit drängt: Von einem französischen Kollegen erfährt Mills, das ihm nur 96 Stunden bleiben, um seine Tochter und Amanda zu befreien.

22:00 Uhr, NDR, Familie Lotzmann auf den Barrikaden, Farce

Eigentlich verläuft das Eheleben der Lotzmanns seit vier Jahrzehnten dank geregelter Alltagsabläufe ohne nennenswerte Aufregung. Das soll sich allerdings ausgerechnet an Annemaries 70. Geburtstag schlagartig ändern, als Hubert (Jörg Gudzuhn) beim Staubsaugen sowohl den Wellensittich als auch das ansonsten zuverlässige Gerät Fuzzbuster 500 einem unerwarteten Ende zuführt. Nun drängt die Zeit, denn um 18 Uhr muss alles so sein wie 40 Jahre lang geprobt: Abendessen, Regionalnachrichten, Wetterbericht.