20:15 Uhr, Das Erste, Babylon Berlin, Krimidramaserie

Charlotte (Liv Lisa Fries) erzählt Rath (Volker Bruch) nichts von ihrem Martyrium der vergangenen Tage, berichtet ihm aber von ihrem Fund des Notizbuchs und, dass ein Überfall auf den Güterzug geplant ist. Sofort machen sie sich auf den Weg zu Benda (Matthias Brandt), doch unterwegs werden sie attackiert und geraten in Lebensgefahr. Ebenso Benda, der nicht ahnt, was gegen ihn im Schilde geführt wird. Er hat den Falschen vertraut.

20:15 Uhr, ZDF, Team Alpin: Stromabwärts, Heimatdrama

Voller Elan stürzen sich Martina Stadler (Johanna von Gutzeit) sowie Uli (Daniel Fritz) und Rupert Dobner (Daniel Gawlowski) in ihre neue Alpinschule. Eine riesige Chance bietet sich, als Ruperts Kumpel Tom (Max Hemmersdorfer) mit seiner Firma ein Outdoor-Event bucht. Tom hat ein kleines Start-up, das Trekking-Nahrung herstellt. Für zwei potenzielle Kunden soll nun eine geeignete Präsentation vorbereitet werden. Das Wildwasser-Event ist ein voller Erfolg, doch dann kommt es in der Klamm zu einem tragischen Unfall.

20:15 Uhr, VOX, Ant-Man, Actionkomödie

Der smarte Superdieb Scott Lang (Paul Rudd) besitzt, dank eines Spezialanzugs von Dr. Henry "Hank" Pym (Michael Douglas), die Fähigkeit auf Ameisengröße zu schrumpfen und seine Kräfte zu vervielfachen. Damit Pyms ausgefallene Technologie nicht weiter militärisch genutzt wird, beauftragt dieser den Trickbetrüger Lang, seinen skrupellosen Gegner Darren Cross (Corey Stoll) zu sabotieren und dessen Ant-Man-Spezialanzug zu entwenden. Doch Lang muss zuvor ein Superheldentraining absolvieren.

20:15 Uhr, kabel eins, Volcano, Katastrophenfilm

In Los Angeles sterben Kanalarbeiter in einem U-Bahn-Schacht. Sie sind bei lebendigem Leibe verbrannt. Das Team des Katastrophenstabs untersucht unter der Leitung von Mike Roark (Tommy Lee Jones) die Ursache. Die Seismologin Amy Barnes (Anne Heche) vermutet bald, dass unter der Erdoberfläche Magma brodelt, das bald ausbrechen wird. Keiner glaubt an ihre Theorie - bis tags darauf tatsächlich ein Vulkan ausbricht. Mitten in der Millionenmetropole. Mike und seine Kollegen kämpfen um das Überleben der Bewohner.

20:15 Uhr, arte, Ad Vitam, Sci-Fi-Serie

Der Tod ist besiegt! Dank einer neuartigen Technik der Regenerierung altert der Mensch nicht mehr. Nicht alle sind mit dieser Manipulation der Natur einverstanden, und kollektiver Selbstmord wird zum Zeichen des Widerstands einer unmündig gehaltenen Jugend. Als eines Morgens sieben tote Minderjährige gefunden werden, geht man schnell von einem Gemeinschaftssuizid aus.