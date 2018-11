20:15 Uhr, ZDF: Die Bergretter, Heimatserie

Den Bergrettern gelingt eine spektakuläre Seilbergung, doch der Gerettete sorgt für Entsetzen. Noch im Flug löst er seinen Karabiner und lässt sich über einem Fluss in die Tiefe stürzen. Alle Suchmaßnahmen bleiben erfolglos, denn Klemens Berger (Stephan Luca) will gar nicht gefunden werden. Kein Glück beim Klettern hatte Lara Fellners (Leonie Rainer) Freund Alexander. Er ist tot, und nun wirft man ihr Beihilfe zum Suizid vor. Ihr Sohn Emil wurde ihr schon genommen.

20:15 Uhr, ProSieben: The Voice of Germany, Musikshow

Auch in der neunten und letzten Blind Audition begeistern wieder großartige Talente mit tollen Geschichten. Zum bereits zweiten Mal versucht etwa Patrice Gerlach (21) aus Pfedelbach bei Heilbronn bei den Coaches zu punkten. Patrice hat es schon einmal bei #TVOG probiert, es aber nicht in eines der Teams geschafft. Der gelernte Mechatroniker spielt seit zehn Jahren Gitarre und ist ein ruhiger aber ehrgeiziger Typ. Er wird auf der "Voice"-Bühne "Lego House" von Ed Sheeran performen.

20:15 Uhr, kabel eins: Gefährliche Brandung, Actionkrimi

Der junge FBI-Agent Johnny Utah (Keanu Reeves) soll mit Hilfe seines erfahrenen Kollegen Pappas (Gary Busey) eine Serie von Banküberfällen der "falschen Präsidenten" aufklären. Pappas vermutet die maskierten Täter in der Surfer-Szene. Der Yuppie Johnny lässt sich einschleusen und ist fasziniert von der Clique um den Surfguru Bodhi (Patrick Swayze). Entsetzt stellt er fest, dass sie diejenigen sind, die auf der Suche nach immer neuen "Kicks" auch Banküberfälle wie einen Sport betreiben...

20:15 Uhr, RTL: Fußball-Länderspiel: Deutschland gegen Russland

Im vorletzten Länderspiel des Jahres trifft die deutsche Nationalmannschaft in Leipzig auf den diesjährigen WM-Gastgeber Russland. Kann die Elf von Bundestrainer Jogi Löw dabei ihren leichten Aufwärtstrend nach der WM bestätigen?

20:15 Uhr, VOX: Der Kaufhaus Cop 2, Komödie

Nach vielen Jahren als Kaufhaus Cop gönnt Paul Blart (Kevin James) sich einen Urlaub mit seiner Tochter Maya (Raini Rodriguez) in Las Vegas. Dort will Paul die Security Guard Expo, eine Messe für Wachmänner, besuchen. Außerdem wollen er und seine Tochter noch einmal Zeit miteinander verbringen, bevor Maya auszieht, um aufs College zu gehen. Doch kaum im Hotel angekommen, hat Maya nur noch Augen für den gutaussehenden Hotel-Mitarbeiter Lane (David Henrie) und es kommt zu einem gehörigen Streit zwischen Vater und Tochter. Als Maya jedoch in die Fänge des skrupellosen Gangsterbosses Vincent (Neal McDonough) gerät, der plant verschiedene Hotels und Casinos in der Stadt auszurauben, zieht Paul alle Register und zeigt erneut, wozu ein Kaufhaus Cop fähig ist.