20:15 Uhr, Das Erste, Der Prag-Krimi: Wasserleiche, Krimi

Jan Koller (Roeland Wiesnekker), ein theaterverliebter Kommissar beim BKA in Berlin, soll den Tod seines in Prag ums Leben gekommenen Kollegen Frank Müller (Dirk Borchardt) aufklären. Ausgerechnet Prag! Mit seiner Geburtsstadt verbindet Koller ausschließlich traumatische Kindheitserinnerungen. Von Prager Seite wird ihm die kürzlich zur Streifenpolizistin degradierte Klára Majerova (Gabriela Maria Schmeide) zur Seite gestellt. Für Klára eine Gelegenheit, sich zu bewähren, würde Koller mit seinen unorthodoxen Methoden ihre Geduld nicht allzu sehr strapazieren.

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter, Heimatserie

Die Bergretter entdecken einen verwesten Leichnam am Dachstein. Unter seinen Habseligkeiten finden sich Hinweise auf seine Vergangenheit, eine große Liebe und einen tragischen Unfall. Für die kontrollierte Sprengung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg wird ein weiträumiger Bereich am Dachstein abgesperrt und von den Bergrettern gesichert. Kurz vor dem großen Knall macht Rudi (Michael Pascher) allerdings eine zufällige Entdeckung. Liegt da ein Mensch?

20:15 Uhr, ProSieben, The Voice of Germany, Castingshow

In den Sing-Offs entscheidet sich, welche drei Kandidaten eines Teams in die Liveshows dürfen. Dafür treten die Sänger noch einmal innerhalb eines Teams gegeneinander an. Dabei bekommen sie prominente Unterstützung. In den Sing-Offs kommen die sogenannten Hot Seats zum Einsatz. Die Coaches entscheiden nach jedem Duell, ob sich Kandidaten auf die drei Sessel setzen dürfen und ob jemand dafür weichen muss. Wer zuletzt dort sitzt, kommt in die nächste Runde.

20:15 Uhr, kabel eins, Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf, Gastrosoap

Mitarbeiterin Desiree (51) macht sich große Sorgen um ihre Chefin und gute Freundin Gloria (42), deren Traum vom eigenen Restaurant zu scheitern droht. Die Existenz der alleinerziehenden Mutter Gloria und ihrer Tochter Lea (14) steht auf dem Spiel! Höchste Zeit, für den Gastro-Experten, einzugreifen. Neben einem ungemütlichen Ambiente, unzumutbaren Arbeitsbedingungen in der Küche und einer wenig ansprechenden Speisekarte, erwarten Frank Rosin noch weitere üble Überraschungen.

20:15 Uhr, VOX, Eine zauberhafte Nanny, Fantasykomödie

Das Kindermädchen Nanny McPhee (Emma Thompson) soll dem Witwer Cedric Brown (Colin Firth) bei der Erziehung seiner sieben vorlauten Kinder helfen. Angeführt vom ältesten Sprössling Simon hat die Rasselbande bereits 17 andere Kindermädchen an den Rand des Wahnsinns getrieben und zur Aufgabe gezwungen. Bei Nanny McPhee haben sich die Kinder Ähnliches vorgenommen. Doch bei der mysteriösen Frau mit dem seltsamen Erscheinungsbild laufen die Dinge anders. Denn Nanny McPhee verfügt über magische Kräfte.