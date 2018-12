20:15 Uhr, RTL, Passagier 23 - Verschwunden auf hoher See, Thriller

Der Polizeipsychologe Martin Schwartz (Lucas Gregorowicz) hat vor Jahren Frau und Sohn während einer Reise auf einem Kreuzfahrtschiff verloren - niemand weiß, was genau geschah. Jetzt wird er erneut auf den Transatlantikliner von damals gerufen. Es gebe Beweise dafür, was seiner Familie zugestoßen ist. Nie wieder wollte Martin den Fuß auf ein Schiff setzen, doch dann taucht ein vor Wochen an Bord verschwundenes Mädchen wieder auf. Mit dem Teddy seines Sohnes im Arm.

20:15 Uhr, ProSieben, Masters of Dance, Tanzshow

Bei "Masters of Dance" treten Tanz-Talente in unterschiedlichen Stilen und im direkten Vergleich gegeneinander an. Das Ziel: Mindestens einen der vier Dance Master von sich überzeugen und in seine Company einziehen. Wer überzeugt Choreografin Nikeata Thompson, YouTube-Megastar Julien Bam, Flying Steps-Chef Vartan Bassil oder Weltmeister-Tanztrainer Dirk Heidemann und schafft es in ihre Crew? Welche Tänzer zeigen die spektakulärsten Moves? Und wer begeistert das Publikum?

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Letzte Hoffnung, Heimatserie

In der Klinik Schladming liegt die zwölfjährige Sophie, die einen Gehirntumor hat und dringend auf ihren behandelnden Arzt Prof. Georg Scharnitz (Manou Lubowski) wartet. Doch dieser vergnügt sich mit seiner Kollegin Carina Behrend (Deborah Müller) in einer einsamen Berghütte. Auf dem Rückweg Richtung Klinik kommt es auf einer engen Bergstraße zu einem fatalen Unfall mit einem anderen Auto. Das Fahrzeug der vier Studenten bricht durch die Leitplanke und bleibt über einem Abgrund hängt.

20:15 Uhr, VOX, Eine zauberhafte Nanny - Knall auf Fall in ein neues Abenteuer, Fantasykomödie

Die zauberhafte Nanny (Emma Thompson) mit der unglaublichen Knollennase wird dringend auf einer englischen Farm gebraucht: Hier lebt die alleinerziehende Mrs. Green (Maggie Gyllenhaal) mit ihren drei Kindern Norman, Megsie und Vincent, während der Vater der Rasselbande im Zweiten Weltkrieg kämpft. Doch das ist nicht die einzige Sorge der Frau: Die Familienfarm, die sie nun alleine bewirtschaften muss, steckt tief in den Schulden. Ihr Schwager, dem die Farm zur Hälfte gehört, will sie deshalb mit allen Mitteln verkaufen - und schreckt dabei auch nicht vor hinterhältigen Tricks zurück.

20:15 Uhr, kabel eins, Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!, Gastrosoap

Dem vier Generationen Familienbetrieb "Gasthaus am Silbersee" in Kritzendorf bei Wien droht das endgültige Aus. Betreiber Leopold und seine Kinder haben sich über die Jahre gastronomisch so sehr verrannt, dass das Restaurant die Gäste vergrault. Die Küche ist verdreckt, der Gastraum heruntergekommen. Auslöser für die katastrophale Situation ist ein familiärer Schicksalsschlag, der selbst dem schlagfertigen Sternekoch sehr nahegeht ... Kann Frank Rosin überhaupt noch helfen?