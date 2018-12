20:15 Uhr, Sat.1, Man lernt nie aus, Komödie

Der verwitwete Rentner Ben (Robert De Niro) langweilt sich im Ruhestand und beschließt, ein Praktikum im Online-Modeunternehmen von Jules Ostin (Anne Hathaway) zu machen. Ben fühlt sich schnell wohl in seinem neuen Job, und auch mit den jungen Kollegen kommt er gut aus. Doch Jules bleibt auf Distanz - bis Ben für ihren Chauffeur einspringt, und die beiden sich näher kennenlernen.

20:15 Uhr, Das Erste, 2018 - Das Quiz, Quizshow

In "2018 - Das Quiz" mit Frank Plasberg gibt die TV-Prominenz zum Jahresabschluss nochmal alles: Günther Jauch, Barbara Schöneberger, Jan Josef Liefers und Elyas M'Barek messen sich beim schon legendären Quiz-Wettkampf mit spektakulären Spielrunden. Der kurzweilige Show-Abend gehört längst zur jährlichen Fernseh-Tradition in vielen Familien. In diesem Jahr gibt es hochkarätige Gäste wie Supermodel Toni Garrn, Schauspiel-Legende Mario Adorf sowie TV-Kult-Star Maren Gilzer.

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Entführt, Heimatserie

Auf dem Weg zur Lösegeldübergabe für seine entführte Tochter hat Hanno Bach (Nils Schulz) einen schweren Unfall und kommt ins Krankenhaus. Für die Bergretter beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Die für Lottas Freilassung geforderten 500.000 Euro liegen nach Hannos Unfall unter einer dicken Schneedecke begraben, die geplante Übergabe droht in einem Desaster zu enden. Doch Markus (Sebastian Ströbel) und sein Team setzen alles daran, die Entführer rechtzeitig aufzuspüren.

20:15 Uhr, VOX, A World Beyond, Sci-Fi-Abenteuer

Ganz zufällig entdeckt Casey (Britt Robertson) einen Button, der ihr Einblicke in eine futuristische Parallelwelt gewährt. Um dem Geheimnis dieses Universums auf die Spur zu kommen, macht sie sich auf die Suche nach dem ehemaligen Wunderkind Frank (George Clooney). Der Erfinder lebt zurückgezogen und lässt Casey nur widerwillig in sein Haus. Aber als Männer das Mädchen jagen, hilft er der Teenagerin, den Schritt in die Zukunft zu schaffen.

20:15 Uhr, RTL II, Der Hobbit: Smaugs Einöde, Fantasy

Der Hobbit Bilbo Beutlin (Martin Freeman), der Zauberer Gandalf (Ian McKellen) und die Zwergentruppe um Anführer Thorin Eichenschild (Richard Armitage) haben die ersten Gefahren auf dem Weg zum Berg Erebor, der Heimat der Zwerge, überstanden. Aber ehe sie auf den wiedererwachten Drachen Smaug treffen, der ihre Heimat besetzt hält, müssen sie erst noch ihren schaurigen Verfolgern, den Soldaten des Orkkönigs Azog (Manu Bennett), entkommen.