20:15 Uhr, Disney Channel: Lügen haben lange Beine, Liebeskomödie

Tierärztin Abby (Janeane Garofalo) moderiert eine Radiosendung, bei der sie Fragen zum richtigen Umgang mit Haustieren beantwortet. Unter den Anrufern ist auch Brian (Ben Chaplin). Da sich beide auf Anhieb sympathisch finden, telefonieren sie bald auch nach Sendeschluss miteinander. Doch als Brian überraschend beim Sender auftaucht, bekommt Abby Panik, da sie sich als langbeinige Blondine beschrieben hat. Aus Angst, dass Brian von ihrem Aussehen enttäuscht sein könnte, spannt Abby ihre attraktive Freundin Noelle (Uma Thurman) dafür ein. Brian verliebt sich sofort, doch er wundert sich schon, dass Abby so anders ist, als am Telefon...

20:15 Uhr, kabel eins: Rosins Fettkampf - Lecker schlank mit Frank, Show

"Paleo", "16:8" oder "Low-Carb": Nach dem ersten Wiegen bekommen alle Kandidaten eine auf ihre Bedürfnisse angepasste Diät zugewiesen - und der Abnehm-Kampf beginnt. Doch nicht alle sind mit der Entscheidung von Mediziner Urs Schaden einverstanden. Können die Teamkapitäne Rosin und Lege ihre Truppen trotzdem motivieren oder wird bereits in der ersten Woche gesündigt? Und welches Team muss sich schon in der ersten Woche von einem Mitglied verabschieden?

20:15 Uhr, ProSieben: Masters of Dance, Tanzwettkampf

Bei "Masters of Dance" treten Tanz-Talente in unterschiedlichen Stilen und im direkten Vergleich gegeneinander an. Das Ziel: Mindestens einen der vier Dance Master von sich überzeugen und in seine Company einziehen. Wer überzeugt Choreografin Nikeata Thompson, YouTube-Megastar Julien Bam, Flying-Steps-Chef Vartan Bassil oder Weltmeister-Tanztrainer Dirk Heidemann und schafft es in ihre Crew? Welche Tänzer zeigen die spektakulärsten Moves? Und wer begeistert das Publikum?

20:15 Uhr, Vox: Snow White and the Huntsman, Fantasyfilm

Königin Eleanor bringt ein Mädchen zur Welt, das den Namen Snow (Kristen Stewart) bekommt. Doch das Familienglück um König Magnus währt nicht lange. Eleanor erkrankt schwer und stirbt. Der König heiratet wenig später die hübsche Ravenna (Charlize Theron), die einen hinterhältigen Plan verfolgt: Sie tötet ihren frisch angetrauten Gatten und beginnt mit ihrer eigenen Armee eine düstere Schreckensherrschaft. Ihre größte Konkurrentin, Snow White, sperrt Ravenna in einen Turm und isoliert sie von der Außenwelt. Doch gelingt der schönen Prinzessin die Flucht und sie findet Schutz im dunklen Wald. Ravenna heuert Eric (Chris Hemsworth) an, der die verhasste Stieftochter töten soll. Von Snow Whites Tapferkeit beeindruckt, ermutigt er sie, ihrer Bestimmung zu folgen und den Kampf gegen die Königin aufzunehmen. Doch dann beißt die Prinzessin in den vergifteten Apfel...

22:45 Uhr, VOX: Pulp Fiction, Gangsterfilm

Honey Bunny und Pumpkin planen ihren nächsten Coup. Die Killer Vincent Vega und Jules Winnfield erschießen auf der Jagd nach einer schwarzen Aktentasche zwei Amateurganoven, nehmen einen dritten als Geisel und überleben wie durch ein Wunder den Kugelhagel. Ein Zeichen Gottes, die Verbrecherkarriere zu beenden? Der Boxer Butch Coolidge wird von Gangsterboss Marsellus geschmiert, seinen nächsten Kampf zu verlieren. Der Beginn dreier ineinander verwobener Geschichten um Drogen, Raub, Mord - und um die Aufräumarbeiten danach.