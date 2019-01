20:15 Uhr, kabel eins, Rosins Fettkampf - Lecker schlank mit Frank, Abspecksoap

Eine Sporteinheit bringt die Abnehm-Willigen an ihre Grenzen: Während Franzi vor Anstrengung zu weinen beginnt, muss sich Frank Rosin am Ende sogar übergeben. Zahlt sich ihr Einsatz auf der Waage aus? Aber auch Team Lege gibt Vollgas. Kandidat Wolfgang fordert den Food-Experten an der Kletterwand heraus. Wer verliert das Duell und muss zum Wiegen im BH erscheinen?

20:15 Uhr, ZDF, Der Bergdoktor: Ein neuer Anfang, Familienserie

Trotz der Trauer über den plötzlichen Tod von Roman Melchinger muss für Martin Gruber (Hans Sigl) die Arbeit irgendwie weitergehen. Theresa Metzinger (Valerie Niehaus) braucht nicht nur seine medizinische Hilfe. Mit über 50 ist sie schwanger, und ihr Liebhaber Chris (Aaron Friesz), der gerade einmal halb so alt ist, hofft nun auf eine gemeinsame Zukunft. Theresa will ihr bisheriges Leben aber weiterführen und möchte eine Abtreibung. Ihre Blutwerte geben zusätzlich Anlass zu Besorgnis.

20:15 Uhr, ProSieben, Masters of Dance, Tanzshow

Bei "Masters of Dance" treten Tanz-Talente in unterschiedlichen Stilen und im direkten Vergleich gegeneinander an. Das Ziel: Mindestens einen der vier Dance Master von sich überzeugen und in seine Company einziehen. Wer überzeugt Choreografin Nikeata Thompson, YouTube-Megastar Julien Bam, Flying Steps-Chef Vartan Bassil oder Weltmeister-Tanztrainer Dirk Heidemann und schafft es in ihre Crew? Welche Tänzer zeigen die spektakulärsten Moves? Und wer begeistert das Publikum?

20:15 Uhr, RTL, Der Lehrer, Dramedyserie

Cleo ist selbstbewusst, locker und hat ein paar Pfunde zu viel auf den Rippen. Als sie und Stefan (Hendrik Duryn) den Abiball organisieren müssen, holt Stefan Schulschwarm Mario zur Hilfe. Das Problem: Cleo steht voll auf ihn, glaubt aber wegen ihres Aussehens nicht die geringste Chance bei ihm zu haben. Karin (Jessica Ginkel) kann sich immer noch nicht erinnern. Um ihren Erinnerungen auf die Sprünge zu helfen, treffen sich Karin und Stefan zu einem romantischen Date.

20:15 Uhr, RTL II, Game of Clones - Ein Klon zum Verlieben, Kuppelsoap

Single Marcel trifft in der "Klonvilla" auf seine Traumfrauen. Alle in identischen Outfits - jetzt gilt es für ihn, die unterschiedlichen Persönlichkeiten kennenzulernen. Für fünf Tage lebt er mit den Traumfrauen zusammen in der Villa. Die sechs Klone müssen sich verschiedenen Aufgaben stellen und zeigen, dass genau sie die richtige Wahl sind - nicht nur in Bezug auf ihren Look, sondern vor allem wegen ihrer Persönlichkeit.