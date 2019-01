20:15 Uhr, ZDF, Der Bergdoktor: Die Andere, Familienserie

Eine Hirnhautentzündung hatte bei Martins (Hans Sigl) Patientin Lena Aumüller (Cordula Zielonka) eine massive Persönlichkeitsstörung ausgelöst. Seit über neun Monaten lebt sie als Kim mit Lenas Mann und deren Tochter. Urplötzlich wird aus Kim aber wieder Lena, die sich an die letzten Monate nicht erinnern kann. Eigentlich Grund zur Freude, doch die wird schnell getrübt. Der sehr außergewöhnliche Fall beschäftigt Dr. Martin Gruber nicht nur fachlich.

20:15 Uhr, kabel eins, Rosins Fettkampf - Lecker schlank mit Frank, Abspecksoap

"Spinning ist der Eintritt zur Hölle", ist sich Frank Rosin sicher. Obwohl Indoor Cycling nicht zu seinen Lieblingsbeschäftigungen zählt, gibt der Sternekoch weiter Vollgas. Eine andere Teambuildingmaßnahme ist mehr nach Rosins Geschmack: Er führt sein Team durch sein Sternerestaurant in Dorsten. Sebastian Lege lädt währenddessen zum Männerkochen ein. Mit einem Haken. Der Profi-Koch will selbst nicht Hand anlegen, sondern sich bekochen lassen.

20:15 Uhr, ProSieben, My Hit. Your Song., Musikshow

So haben die Stars ihre Hits noch nie gehört! In "My Hit. Your Song." singen Solo-Künstler und Bands die Songs ihrer Musik-Idole - vor ihren Musik-Idolen. Wie beurteilen die Stars die komplett neu arrangierten Covers ihrer Hits und welche Interpretation kommt beim Publikum am besten an?

20:15 Uhr, RTL, Der Lehrer, Dramedyserie

Luna ist eine absolute Musterschülerin. Sie ist extrem fleißig und allgemein ein sehr ernstes Mädchen. Grund genug für Stefan (Hendrik Duryn) zu glauben, dass sie zu sehr unter dem Druck ihrer Mutter steht. Er hofft, dass Luna in seiner Projektwoche endlich ein bisschen auftaut. Stattdessen merkt er, dass Luna ein ganz anderes Problem hat: Anscheinend leidet sie unter Asperger Autismus.

20:15 Uhr, VOX, Point Break, Action

Der ehemalige Extremsportler Johnny Utah (Luke Bracey) arbeitet mittlerweile für das FBI. Er schleust sich in eine Bande von kriminellen Extremsportlern ein, die einen spektakulären Raub nach dem anderen durchziehen. Zwar will Utah die Bande um ihren charismatischen Anführer Bodhi (Édgar Ramírez) zur Strecke bringen, doch muss er erkennen, dass sie sich gar nicht so unähnlich sind.