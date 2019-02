20:15 Uhr, ProSieben, Germany's next Topmodel - by Heidi Klum, Castingshow

Jede einzelne Folge der neuen Staffel hat ein besonderes Thema - und passend dazu lädt Heidi Klum internationale und nationale Gastjuroren ein, die die "GNTM"-Models für die Herausforderungen der jeweiligen Folge coachen. Zum Start lädt Heidi Klum ihre Top-50-Model-Anwärterinnen zu einem glanzvollen Dinner in Berlin und verrät die erste Überraschung: Auf die schönen jungen Frauen wartet die erste Fashion-Show für Designer Michael Michalsky. Damit nicht genug: Um auf dem Catwalk zu glänzen, zeigt ihnen Gastjurorin Lena Gercke den perfekten Walk.

20:15 Uhr, ZDF, Der Bergdoktor: Ein ganzes Leben, Familienserie

Arno Moosbach (Dominic Raacke) kehrt in die Heimat zurück und trifft seine Jugendliebe Katrin (Angela Roy) wieder. Gemeinsam wollen sie nochmal durchstarten, doch Arno scheint an beginnender Demenz zu leiden. Martin Gruber (Hans Sigl) versteht die Diagnose von Vera (Rebecca Immanuel) und Alexander (Mark Keller), doch ganz sicher ist er nicht. Warum reagiert Arnos Körper so überaus gut auf ein bestimmtes Medikament? Haben sie etwas übersehen? Martin forscht nach und bemerkt dabei nicht, wie verzweifelt Arno ist.

20:15 Uhr, RTL, Der Lehrer, Dramedyserie

Louisa ist ein toughes Mädchen, dass sich nimmt, was sie will. Als der neue Schüler Jonathan mutig kundtut, dass Sex für ihn kein Partyspaß ist und er immer noch Jungfrau ist, entflammt Louisas Interesse. Sie wettet: Den legt sie flach, locker! Aber sieht Jonathan das genauso? Stefan (Hendrik Duryn) erfährt, dass seine Mutter Inga von Altersarmut betroffen ist und ist fassungslos. Vor allem als er merkt, dass Karin (Jessica Ginkel) es wusste und ihm nichts gesagt hat.

20:15 Uhr, VOX, White House Down, Actionthriller

Der Polizist John Cale (Channing Tatum) bewirbt sich beim Secret Service um einen Job als Personenschützer des Präsidenten (Jamie Foxx) und wird abgewiesen. Als kurze Zeit später eine paramilitärische Einheit das Weiße Haus überfällt und die Kontrolle an sich reißt, liegt das Leben des Präsidenten plötzlich in seiner Hand und Cale bekommt endlich die Möglichkeit zu zeigen, was wirklich in ihm steckt.

20:15 Uhr, kabel eins, Rosins Fettkampf - Lecker schlank mit Frank, Abspecksoap

Endspurt bei "Rosins Fettkampf"! In einer letzten intensiven Sporteinheit wollen die Fitnesstrainer Olli und Linda herausfinden, wie fit die fünf Finalisten in den vergangenen Wochen geworden sind. Wer hat die beste Kondition und hält am längsten durch? Über Sieg oder Niederlage entscheidet am Ende aber einzig und alleine die Waage. Wer hat am meisten abgenommen und holt sich den Sieg sowie 10.000 Euro Preisgeld?