20:15 Uhr, ZDF, Tonio & Julia: Schuldgefühle, Heimatdrama

Zwischen Tonio (Maximilian Grill) und Julia (Oona Devi Liebich) ist es aus. Die Familientherapeutin und der katholische Pfarrer brauchen Abstand voneinander. Doch dann werden beide Zeugen eines Unfalls. Ben Massinger (Niklas Nißl) ist im angetrunkenen Zustand gegen einen Baum gefahren. Julia und Tonio leisten Erste Hilfe. Der 18-Jährige ist schwer verletzt. Seine Ex-Freundin Nele (Pia Soppa) fühlt sich schuldig, denn vorher gab es einen heftigen Streit zwischen den beiden.

20:15 Uhr, RTL, Winnetou (1) - Eine neue Welt, Wildwestabenteuer

1860 in Roswell, Arizona: Der junge deutsche Ingenieur Karl May (Wotan Wilke Möhring) wandert in die USA ein und beginnt einen Job bei der Central Pacific Railroad Company. Beim Vermessen in der Prärie geraten Karl, der Vorarbeiter Rattler (Jürgen Vogel) und seine Männer in eine Auseinandersetzung mit den Indianern. Karl wird schwer verwundet. Doch bevor die "Wilden" seinen Skalp nehmen, wehrt er den Häuptlingssohn Winnetou (Nik Xhelilaj) mit einem Faustschlag ab und erhält so den Namen Old Shatterhand. Karl erwacht als Gefangener im Dorf der Apachen. Er lernt die Welt der Indianer kennen und ist zunehmend fasziniert von ihrer fremden Kultur.

20:15 Uhr, RTL, Der Lehrer, Dramedyserie

Jule hatte an ihrer alten Schule mit Mobbing zu kämpfen, weswegen sie für einen Neuanfang zur GSG wechselt. An ihrem ersten Schultag findet Stefan (Hendrik Duryn) heraus, dass Jule eigentlich bei einer Gedenkfeier für einen verstorbenen Freund sein möchte - und gibt ihr spontan frei. Nur um sie kurze Zeit später auf dem Schulhof wiederzufinden, in ein Onlinespiel vertieft. Offenbar ist Jule süchtig nach ihrem Computerspiel. Oder steckt etwas anderes dahinter?

20:15 Uhr, kabel eins, Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!, Gastrosoap

Rote Zahlen, keine Gäste, leere Tische? Diese Probleme kennt Betreiberin Doreen Werner mit ihrem Ausflugslokal "Rinderstall" nicht. Im Gegenteil: Es kommen nicht zu wenig Gäste, sondern zu viele! Das ist auch für Frank Rosin äußerst ungewöhnlich. Gemeinsam mit ihrem Mann und Sohn versucht Doreen den gigantischen Ansturm an hungrigen Gästen zu bewältigen und ist dabei maßlos überfordert, denn in jeglicher Hinsicht fehlt es an Struktur.

22:00 Uhr, NDR, Liebe auf Persisch, Liebeskomödie

Geht es nach dem Münchner Jungunternehmer Robert Leitner (Felix Klare), kann sein Vater Achim (Günther Maria Halmer) getrost bleiben, wo der Safran wächst. Und das ist der Iran. Dort vermutet ihn Roberts Mutter Irmi (Johanna Bittenbinder), die seit drei Tagen nichts mehr von ihrem Mann gehört hat. Sie glaubt, dass der bankrotte Maschinenbauer nach Persien gereist ist, um eine alte Rechnung einzutreiben. Seiner Mutter zuliebe fliegt Robert also nach Teheran. Begrüßt wird er dort von der selbstbewussten Deutschlehrerin Shirin (Mona Pirzad).