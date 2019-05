20:15 Uhr, ZDF, Hüftkreisen mit Nancy, Komödie

Max Krenke (Felix Knopp), Journalist bei einem Wochenblatt, hält als Ehemann und Familienvater das Hamsterrad des Alltags am Laufen. Bis ihm ausgerechnet an seinem 45. Geburtstag fristlos gekündigt wird. Max beschließt, seiner Familie den Jobverlust erst einmal zu verschweigen, und sitzt seine Tage sinnlos auf einer Parkbank ab. Bis ihm engelsgleich Nancy im Park erscheint und er ihr folgt. Nancy (Helen Woigk) ist 24, Fitnesstrainerin in einem Fitnessstudio, das nicht aus der modernen Welt scheint und eigentlich auch nur von einer kleinen Gruppe Muskelberge besucht wird. Doch Nancy hat die Jungs fest im Griff und packt Max bei seinem Ehrgeiz.

20:15 Uhr, Das Erste, Hirschhausens Quiz des Menschen, Quizshow

Warum pupsen wir im Flugzeug häufiger als auf der Erde? Welchen Einfluss hat Alkohol beim Fliegen auf den menschlichen Körper? Und: Stimmt es, dass wir beim Fliegen literweise Wasser verlieren? Deutschlands Arzt Nummer eins, Dr. Eckart von Hirschhausen, klärt humorvoll, was alles im Körper passiert, wenn der Mensch in die Luft geht. Raten dürfen die Zuschauer zu Hause und vier prominente Gäste: Moderatorin Sandra Maischberger, Schauspielerin Caroline Frier, Comedian Guido Cantz und Moderator Steffen Hallaschka.

20:15 Uhr, ProSieben, Germany's next Topmodel - by Heidi Klum, Castingshow

Finale bei GNTM! Modelchefin Heidi Klum hat ihre Nachwuchsmodels in der 14. Staffel von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" auf eine Reise in die Welt der Mode mitgenommen. Eine ihrer Finalistinnen kürt sie nun im Düsseldorfer ISS Dome zu "Germany's next Topmodel" 2019. Aber welche Topmodel-Anwärterin schafft es bis an die Spitze und tritt in die Fußstapfen von Lena Gercke, Stefanie Giesinger und Toni Dreher-Adenuga?

20:15 Uhr, VOX, The Expendables 3, Action

Barney Ross (Sylvester Stallone) und sein Team stehen vor einem Problem: Die Truppe soll einen Waffendeal verhindern. Doch dann stellt sich heraus, dass der Waffenlieferant der totgeglaubte Expendables-Mitgründer Conrad Stonebanks (Mel Gibson) ist. Und der beschließt kurzerhand, Ross und seine Crew töten zu lassen. Ross bleibt keine Wahl, er muss Stonebanks zuvorkommen und trommelt eine Gruppe knallharter Kerle zusammen. Gemeinsam mit einigen Jüngeren als Verstärkung läutet er eine neue Ära der Expendables ein.

22:05 Uhr, Tele 5, Lucky Number Slevin, Thriller

Slevin (Josh Hartnett) ist neu in New York. Er kommt erst einmal bei seinem Kumpel Nick unter - komisch nur, dass von diesem jede Spur fehlt. Dafür stehen plötzlich zwei Gangster vor der Tür und wollen von Slevin, den sie für Nick halten, jede Menge Kohle. Doch Slevin hat kein Geld und soll deshalb für den "Boss" (Morgan Freeman) den Sohn des "Rabbis" (Ben Kingsley) ermorden. Dabei kommen ihm der unnachgiebige Cop Brikowski (Stanley Tucci) und der berüchtigte Killer Goodkat (Bruce Willis), die sich an seine Fersen heften, äußerst ungelegen.