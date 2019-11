20:15 Uhr, ProSieben, Queen of Drags, Castingshow

Glamour. Emotionen. Entertainment. Heidi Klum, Bill Kaulitz und Conchita Wurst suchen die "Queen of Drags". Warum präsentieren sich Männer als weibliche Kunstfiguren? Was zeichnet eine "Queen of Drags" aus? Wie verwandeln sich die oft unscheinbaren oder schüchternen Männer in hinreißende, extrovertierte Glamour-Girls, die auf der Bühne glänzen? Wer ist Deutschlands beste Drag Queen?

20:15 Uhr, Vox, Passengers, Science-Fiction-Romanze

Um einen Planeten neu zu besiedeln, werden tausende Menschen per Raumschiff auf eine galaktische Reise geschickt. Aufgrund einer Fehlfunktion wird Jim (Chris Pratt) jedoch zu früh aus dem künstlichen Tiefschlaf geweckt und versucht sich fortan mit der Einsamkeit auf dem Schiff zu arrangieren. Nach einem Jahr der kompletten Isolation, trifft er eine fatale Entscheidung und holt die hübsche Passagierin Aurora (Jennifer Lawrence) aus dem Hyperschlaf.

20:15 Uhr, TELE 5, Die Kanonen von Navarone, Kriegsabenteuer

Zweiter Weltkrieg. Die Deutschen kontrollieren die Ägais. Mit zwei Mega-Kanonen sitzen sie in einer uneinnehmbaren Festung auf der Insel Navarone. Auf dem benachbarten Kheros sind 2.000 britische Soldaten in Gefahr. Ein sechsköpfiger Spezialtrupp samt Berg-, Spreng- und Kampferfahrung soll die deutschen Waffen zerstören.

22: 30 Uhr, VOX, Riddick - Chroniken eines Kriegers, Sci-Fi-Action

Die grausame Spezies der Necromonger versucht, alles Lebendige im All zu vernichten oder zu unterjochen. Es gibt nur einen, der sie aufhalten kann: Der tapfere Kämpfer Riddick (Vin Diesel) vom Volk der Furianer, der sich allerdings versteckt hält. Nachdem man ihn aufgetrieben hat, erklärt er sich bereit zu helfen. Zuvor will er seine frühere Mitstreiterin Kyra (Alexa Davalos) vom Gefängnisplaneten Crematoria befreien, doch ein Angriff der Necomonger kommt ihm dazwischen.

23:00 Uhr, NITRO, Flightplan - Ohne jede Spur, Thriller

Nachdem ihr Mann bei einem Unfall ums Leben gekommen ist, will Kyle (Jodie Foster) mit ihrer sechsjährigen Tochter (Marlene Lawston) von Berlin zurück in die USA ziehen. Im Flugzeug schläft die junge Mutter ein. Als sie wieder aufwacht, ist ihre Tochter spurlos verschwunden. An Bord will sie niemand gesehen haben, auch auf der Passagierliste steht sie nicht. Obwohl sie beginnt, an ihrem Verstand zu zweifeln, gibt Kyle nicht auf und macht sich auf die Suche nach ihrer Tochter.