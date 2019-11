20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Über den Wolken, Heimatserie

Als Herbert (Jochen Horst), Ute (Teresa Harder) und ihr Sohn Benedikt Breitenstein (Felix von Bredow) Utes Geburtstag in einem Heißluftballon über den Wolken feiern, springt Ballonführer Lukas (Ben Blaskovic) unerwartet mit einem Fallschirm aus dem Korb. Markus Kofler (Sebastian Ströbel) ist ein guter Freund des Ballonführers und erfährt von dessen Frau Dorothea (Nathalie Schott) Dramatisches: Lukas will sich vermutlich an Apotheker Breitenstein rächen, denn er denkt, dass dieser für den Tod seiner kleinen Tochter verantwortlich ist.

20:15 Uhr, VOX, Hotel Transsilvanien 2, Gruseltrickkomödie

Graf Draculas Tochter Mavis bringt einen Sohn zur Welt. Er ist halb Mensch und halb Vampir. Der Großvater hat nun Bedenken, dass aus seinem Halbblut-Enkel kein bissiger Blutsauger wird. Mithilfe seiner Freunde versucht Opa Dracula, den Jungen zu einem Vampir zu erziehen. Doch der Unterricht in Erschrecken und Co. erweist sich als schwierig. Plötzlich entsteigt auch noch Urgroßvater Vlad seiner Gruft.

20:15 Uhr, ProSieben, Queen of Drags, Castingshow

Passend zum Wochenmotto "Fairytale" sollen sich die Queens in Märchenfiguren verwandeln und Zuschauer sowie Jury in eine Traumwelt mitnehmen. Dabei sind ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Welche Drag Queen verzaubert das Publikum sowie die Juroren Heidi Klum, Conchita Wurst, Bill Kaulitz und Gastjurorin Leona Lewis?

20:15 Uhr, kabel eins, Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!, Gastrosoap

In der Vereinsgaststätte "Auf zu Manu" in Salzgitter, Niedersachsen, buhlen Mama Maria und Tochter Manu um die Chefrolle und gegenseitige Anerkennung. Darüber hinaus muss Frank Rosin mit einer komplett ungelernten Besatzung, literweise Sahne und pinker Glitzer-Deko klarkommen. Dann passiert der Eklat: Drama, Tränen und ehrliche Worte ... Bei derartigen Emotionen stößt selbst der Sternekoch an seine persönlichen Grenzen.

20:15 Uhr, 3Sat, Hanne, Drama

Am ersten Tag nach ihrer Pensionierung wird Hanne Dührsen (Iris Berben) bei einer medizinischen Routineuntersuchung mit dem Verdacht auf eine schwere Krankheit konfrontiert. Erst am folgenden Montag wird sie die Diagnose bekommen, die über Leben und Tod entscheidet. Hanne entschließt sich, niemandem etwas zu sagen. Das Wochenende verbringt sie in einem Hotel in einer ihr fremden Stadt. Ohne Plan lässt sie sich einfach treiben und hat Begegnungen, zu denen es sonst nie gekommen wäre.