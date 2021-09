20:15 Uhr, ProSieben, Stuber - 5 Sterne Undercover, Komödie

Der Polizist Vic Manning (Dave Bautista) erhält einen Hinweis auf den Aufenthaltsort des skrupellosen Drogendealers Oka Tedjo (Iko Uwais), der Vics Partnerin auf dem Gewissen hat. Da seine Sehkraft nach einer Augen-OP beeinträchtigt ist, bestellt Vic ein Uber, welches ihn zu Oka bringen soll. Sein Fahrer Stu (Kumail Nanjiani) - der sehr an seiner Fünf-Sterne-Bewertung hängt - ahnt nicht, dass ihm eine lebensgefährliche Verfolgungsjagd bevorsteht.

20:15 Uhr, ZDF, Ein Fall für zwei: Advokaten und Mörder, Krimiserie

Nach dem Prozess gegen Staranwalt Burkhard Westmann (Michael von Au) wird Karin Ritter (Caroline Grothgar) ermordet. Ritter hatte ihrem ehemaligen Chef vorgeworfen, sie vergewaltigt zu haben. Vermutlich war dies kein Einzelfall. Für den Mord wird nicht Westmann, sondern Matthias Zeiler (Maximilian Grill) verhaftet. Im Sorgerechtsstreit um die zwei Kinder hatte Karin Ritter Zeilers Ex-Frau Bianca (Susanne Bormann) vertreten und drohte sogar mit dem Entzug des Umgangsrechtes. Zeilers Tochter bittet Benni (Antoine Monot, Jr.), ihrem Vater zu helfen.

20.15 Uhr, Das Erste, Die Eifelpraxis: Chancen, Arztmelodram

Versorgungsassistentin Vicky Röver (Jessica Ginkel) nimmt sich die Zeit, um Patienten und Familien kennenzulernen. Ihr Rundum-Blick erweist sich bei einem Hausbesuch als Glücksfall. Als Vicky den 70-jährigen Gerd Fischer (Peter Franke) wegen seines hohen Blutdrucks aufsucht, fallen ihr motorische Schwächen bei seinem acht Monate alten Enkel auf. Die erfahrene Versorgungsassistentin befürchtet eine ebenso seltene wie lebensbedrohliche Muskelschwund-Krankheit bei dem Kleinen.

20:15 Uhr, Sat.1, Paar Wars, Spielshow

In "Paar Wars" ist die perfekte Beziehung bis zu 100.000 Euro wert. Denn nicht Köpfchen oder Kraft, sondern allein das Kennen der besseren Hälfte und das Zusammenspiel als Paar entscheiden über Sieg oder Niederlage. In jeder Folge stellen sich drei Paare in acht Prüfungen dem Beziehungstest von Ralf Schmitz. Nur die zwei Duos, die sich ganz genau kennen, kommen ins Finale. Und nur das Siegerpaar darf um bis zu 100.000 Euro glücklicher nach Hause gehen.

20:15 Uhr, RTLzwei, Mechanic: Resurrection, Action

Auftragskiller Arthur Bishop (Jason Statham) wollte seinen Job endgültig an den Nagel hängen - so der Plan. Doch seine gewalttätige Vergangenheit holt ihn schnell wieder ein, als ein Ex-Auftraggeber seine Geliebte Gina (Jessica Alba) entführt und droht, sie innerhalb von 36 Stunden zu töten. Wieder in seinen alten Job erpresst, reist der "Mechanic" um die ganze Welt und tut das, was er am besten beherrscht: drei Auftragsmorde begehen und diese wie Unfälle aussehen lassen.